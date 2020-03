Da fome ao Caldeirão: conheça a história do artista de rua venezuelano que vive em Fortaleza

Desde que venceu o quadro "Gonga La Gonga", do programa Caldeirão do Huck, no último sábado (7), o artista venezuelano Yorge Ruiz tem vivido a boa repercussão da participação. “No Instagram, muitas pessoas começaram a me seguir, me escrevem. Na rua, as pessoas vêm falar comigo que me viram no programa e parabenizam pela conquista”, conta.

Natural de Valência, Yorge chegou no Brasil em 2014, acompanhado da esposa, na tentativa de melhorar de vida. Inicialmente, moraram em Manaus (AM). Na época, sem dinheiro, dormiam na rodoviária da cidade. Apesar das dificuldades, foi lá onde adotou Jasper, a cachorrinha artista.

“A mãe da Jasper estava grávida e era muito querida por todos da rodoviária. Nesse momento, a gente estava passando por dificuldades e eu queria muito a companhia de um cachorrinho”, lembra. Sabendo da história de Yorge, as pessoas do local resolveram dar um dos filhotes para ele, era a Jasper.

Além de Jasper, Yorge também adotou outro bichinhos Reprodução / Instagram

Ainda assim, as coisas não estavam fáceis para eles e decidiram vir para Fortaleza. “A gente continuava na rua, às vezes não tinha nem o que comer. Muitas pessoas em Manaus diziam para eu vir para cá, que ia ser melhor, já que é muito frequentado por turistas”, conta. Apesar do medo, juntaram dinheiro para a passagem de barco até Belém. De lá, conseguiram carona para chegar na capital cearense.

Foi quando a vida de Yorge começou a mudar. Embora tenha começado as performances como estátua em Manaus, somente em Fortaleza a apresentação ganhou repercussão. Atualmente, o perfil @cachorrinhaartistaofficial no Instagram acumula 115 mil seguidores, até o fechamento desta matéria.

O artista conta que começou a improvisar inspirado em um artista que acompanhava na Venezuela. Yorge faz a Praça do Ferreira e a Beira Mar de palco acompanhado de Jasper. A caracterização para as apresentações levam uma hora e é toda feita por ele.

Há seis anos sem ver a família, Yorge conta que doou parte do dinheiro que ganhou no programa para o pai e a madrasta, que ainda moram na Venezuela. A outra parte usou para a compra de materiais do projeto que participa, o Amor Animal.

No projeto, ele ajuda a fazer caminhas recicladas para os animais de rua. "Como eu adotei bichinhos que viviam na rua, isso me despertou o amor pelos animais e estamos espalhando caminhas pela cidade", conta.

Treinamento

Yorge surpreendeu os jurados e o público do Caldeirão do Huck com os números ao lado da cachorrinha Jasper. "Eu não ensinei quase nada a ela, foi natural. Eu não tinha onde deixar ela e tinha que levá-la comigo para todo lado, e acho que ela foi se acostumando. Os outros truques que a gente apresentou, eu que ensinei, foi um tempo de dedicação. Fiz um adestramento com ela aqui em casa".

O treinamento para fazer os truques apresentados no quadro durou cerca de três semanas. Em um deles, a cachorrinha diz o resultado da multiplicação de 2 vezes 3 por meio do latido.

Para o artista, a participação no programa foi muito legal. "Foi a primeira vez que particei, fiquei nervoso, mas no final deu tudo certo. Foi uma experiencia única", diz.