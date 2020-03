Cursos online gratuitos para fazer na quarentena: idiomas, yoga, filosofia e mais

Para conter o avanço da infecção pelo Coronavírus, a Organização Mundial de Saúde (OMS) indica medidas de isolamento social. Nesse perído de aulas suspensas, ações de lazer interrompidas e locais de práticas esportivas mais expostos ao contágio, os cursos online são alternativas para quem busca ocupar a mente e aprender algo novo nesse período.

O Verso lista algumas opções de difusão de conhecimento em áreas variadas, desde idiomas até o exercício físico e mental, para você aproveitar melhor o tempo durante a quarentena. Algumas iniciativas pagas abriram exclusivamente o conteúdo para este período.

Idiomas

Os aplicativos Duolingo, LinguaLeo, WLingua, Busuu e English Live, disponíveis gratuitamente nas lojas de dispositivos Android e IOS, oferecem aulas em até 12 idiomas, dentre eles inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. A ferramentas se utilizam de jogos, áudios, interação com o usuário por meio do microfone do celular e correção de textos para ensinar um novo idioma.

Filosofia, arte e antropologia

A plataforma "Casa do Saber" também liberou conteúdo gratuito até 30 de abril. Os vídeos podem ser acessados por meio de aplicativo para Android e IOS, além do site do espaço cultural que tem sedes físicas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em uma das amostras do que é difundido nas aulas, o vídeo da neurocientista Claudia Feitosa Santana sobre a pandemia viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Casa do Saber disponibiliza, dentre as opções, cursos com as seguintes temáticas: "As Mulheres nas Artes", "Autostima e autoconfiança", "A Sabedoria dos Antigos Gregos", "Jogos psicológicos", todos ministrados por especialistas, mestres e doutores nas respectivas áreas.

Jornada de Yoga

Trinta dias de aprendizado da filosofia milenar do Yoga, com práticas de curta duração para serem feitas diariamente, é o que propõe a instrutora Pri Leite por meio de projeto lançado no canal do YouTube. As atividades podem ser realizadas tanto por iniciantes quanto por iniciados na modalidade.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.