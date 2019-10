Cursos em Fortaleza: 8 escolas de música para aprender a tocar um instrumento; preços

Com grande importância no cenário artístico, a música rege danças, movimentos, sentimentos e interpretações. Seja pelo toque dos instrumentos, pela criação das letras ou pelo canto, ela está ligada a expressão do músico, e muitas vezes funciona como uma aliada a terapia.

Como um auxílio, os cursos de música proporcionam aos alunos a interação com outras pessoas, principalmente por meio do trabalho coletivo. No mês da música, o Verso selecionou uma lista de lugares para aprender e desenvolver habilidades musicais, confira:

1. Escola Sonora Itinerante

O principal curso é o de ukulele, mas também são ministradas aulas de violão FOTO: DIVULGAÇÃO

Há um ano, a escola tem uma proposta de abrir turmas e ocupar espaços onde as pessoas tenham facilidade com terapias interativas e com o autoconhecimento por meio da música. O principal curso é o de ukulele, mas também são ministradas aulas de violão, ambos em formato presencial e online.

Dentre as opções estãos os cursos: Livres, com duração de um mês, e o de Extensão e Inicialização Musical, finalizado em seis meses.

Além do conteúdo, os alunos têm a oportunidade de fazer novas amizades e vivenciar momentos com a família. Ao final, os participantes preparam uma apresentação em conjunto ou individual e recebem certificado. O valor varia de R$130 a R$150.

Quarta-feira, às 19h e 20h, no Espaço Luz Maior (Rua João Cordeiro, 1534, casa 10, Praia de Iracema)

Sábado, às 16h, na Clínica Halasana Terapias (Rua Coronel Sólon, 480, Fátima)

2. Espaço Ciência & Arte

Aos finais de semestre, os alunos participam do sarau de encerramento e apresentam as músicas escolhidas junto aos professores FOTO: DIVULGAÇÃO

Os cursos são livres e abrangem desde crianças a partir de 6 meses, com a musicalização pela flauta e piano, até instrumentos mais avançados. São eles: piano, violão e canto, nas versões erudita e popular; clarinete, flauta, violino e ukulele. Como proposta terapêutica estão o canto para idosos e o curso perinatal, onde a mãe aprende a cantar para o bebê.

O espaço oferece ainda supervisão fonoaudióloga para as aulas de canto. Aos finais de semestre, os alunos participam do sarau de encerramento e apresentam as músicas escolhidas junto aos professores, para a família. Além disso, eles passam por uma reflexão em formato de relatório, para avaliar quais objetivos foram cumpridos. Custam de R$250 a R$360.

Endereço: Rua Mário Martins Coelho, 82A, Aldeota

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, de 8h às 21h

3. Conservatório de Música Alberto Nepomuceno

A cada dois meses acontecem os recitais didáticos, que servem como uma oportunidade para os alunos se prepararem para um recital de verdade FOTO: DIVULGAÇÃO

Os instrumentos estudados são: piano, violino, bateria, violão popular e clássico, flauta doce e transversal, guitarra, contrabaixo, além de canto popular e canto lírico. Dentre os módulos estão a Teoria e Percepção Musical, matéria obrigatória que desenvolve o ritmo e a audição; a aula de Canto Coral, oferecida para todos os alunos; e as Práticas em Conjunto, quando todos os instrumentos se juntam.

A duração é em média de 4 anos, mas é importante frisar que sempre depende do desempenho do aluno. As avaliações abrangem tanto a teoria quanto a prática, e são obrigatórias apenas para os cursos regulares.

A cada dois meses acontecem os recitais didáticos, que servem como uma oportunidade para os alunos se prepararem para um recital de verdade, como o que acontece ao final dos semestres. Quanto ao valor, há algumas diferenças.

Os projetos para adultos custam R$190 e as aulas de instrumentos, teoria e coral custam R$ 350, dependendo se o aluno estuda individualmente ou em coletivo. Há também a opção de bolsa para pessoas a partir de 16 anos que tenham baixa renda.



Endereço: Av. da Universidade, 2210, Benfica

Horário de funcionamento: segunda a quinta, de 8h às 21h30, e sexta de 8h às 12h

4. Centro Cultural Bom Jardim

Como forma de encerramento, os alunos apresentam seus produtos na mostra final FOTO: DARLENE ANDRADE

Com o intuito de abordar a música em sua totalidade, o Centro Cultural Bom Jardim passou a trabalhar em 2018 com o Curso de Extensão, onde os alunos se relacionam com os instrumentos de madeira, metal, além de canto técnico, coral e teoria. Porém, há também opções para quem quer aprender mais rápido.

Os Cursos Livres, com duração de cerca de 3 meses, oferecem aulas de violão e flauta, com base na teoria e na prática. Já os Laboratórios de Pesquisa Coletivos selecionam, sempre no mês de julho, projetos de músicos e bandas, que se desenvolvem a partir de uma tutoria de 5 meses.

Como forma de encerramento, os alunos do laboratório apresentam a evolução da pesquisa e os alunos dos cursos básicos decidem com a turma como será a performance na mostra final. As aulas são todas gratuitas, com ajuda de custo para os participantes do Curso de Extensão e do Laboratório.

Endereço: Rua 3 Corações, 400, Granja Lisboa

Horário de funcionamento: terça a sexta de 9h à 12h e 13h às 18h, sábado de 8h à 12h

5. Escola de Música Bateras Beat

O eventos acontecem durante todo o ano, sendo em outubro apenas para as crianças FOTO: DIVULGAÇÃO

Há 26 anos, a escola começou ensinando apenas bateria, mas hoje oferece cursos de instrumentos de corda, guitarra, violão, contrabaixo, violino, ukulele, cavaquinho, piano, teclado, canto, bateria, e musicalização infantil para crianças a partir de 1 ano e 6 meses.

A inicialização dos pequenos no mundo musical acontece por meio de jogos lúdicos, que são importantes para a coordenação motora, memória e atenção. Seguindo essa premissa, a escola também atende alunos com Síndrome de Down e Autismo.

Os cursos variam do básico até o nível 3, mas no caso da bateria, chega até o nível 5. A duração acompanha o desenvolvimento do aluno, portanto não tem um tempo fixo.

O eventos, intitulados de “All Music”, acontecem durante todo o ano, sendo em outubro apenas para as crianças. Aos finais de semestres, o festival dura 3 dias, incentivando os alunos a participarem do processo criativo das suas apresentações. O valor é em média R$290.

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 2326, Dionísio Torres

Horário de funcionamento: segunda a sexta de 8h às 20h30, e sábado de 8h à 13h

6. Viva Escola de Artes

As apresentações acontecem periodicamente ao longo do ano FOTO: DIVULGAÇÃO

Inaugurada em 2003, a escola oferta aulas de violão, teclado, piano, bateria, guitarra, baixo, canto, violino, violoncelo, saxofone, flauta transversal e doce. As aulas podem ser individuais ou coletivas, de acordo com o gosto do aluno. Nelas, o professor desenvolve um plano de ensino e o adapta conforme o perfil e necessidades do aluno ou da turma.

Para os Cursos Livres, a duração recomendada é de 1 ano de práticas.

As apresentações acontecem periodicamente ao longo do ano, mas as principais são em setembro e novembro, com a Mostra Cultural e a comemoração ao dia do músico, que termina com um grande recital, respectivamente. Os cursos custam em média R$300.

Endereço: Av. Des. Moreira, 629, Meireles

7. BRAVO! Escola de Música

Como conclusão, a escola oferece em julho o festival “In Concert” FOTO: DIVULGAÇÃO

Há 3 anos, o espaço trabalha com aulas de canto, violão, guitarra, contrabaixo, piano, teclado, bateria, acordeon, violino, ukulele e cavaquinho. Os cursos são divididos em dois: Brava One, individual e voltado para terapia, com duração de 6 meses a 1 ano, e Brava Class, coletivo com estudo de 4 módulos, durante 2 anos.

Os alunos de ambos podem participar das atividades práticas de conjunto, que acrescentam experiências musicais no cotidiano e usam a arte como um meio de interagir em sociedade.

Como conclusão, a escola oferece em julho o festival “In Concert”, responsável por proporcionar aos alunos, junto com a orientação dos professores, vivências variadas. O evento geralmente trabalha com temáticas e os alunos decidem o que vão apresentar. As aulas variam de R$180 a R$245.

Endereço: Av. Viena Weyne, 750, Cambeba

Horário de funcionamento: segunda a sábado de 9h às 21h

8. Porto Iracema das Artes

A proposta envolve laboratórios que selecionam projetos artísticos de pessoas que já atuam na cena musical FOTO: ALAN SOUSA

A escola de formação trabalha com as áreas de artes visuais, cinema, teatro, dança, e claro, música. A proposta não envolve cursos, mas sim laboratórios que selecionam projetos artísticos de pessoas que já atuam na cena musical.

A inscrições são feitas online, e depois, acontece audição e entrevista com 15 projetos selecionados por uma comissão de profissionais. A partir disso, o número é reduzido para 4 projetos, que serão desenvolvidos durante 7 meses com orientação de um tutor.

Neste período, são realizadas oficinas e aulas abertas, sempre tendo como objetivo aprimorar os projetos atuantes e beneficiar outros artistas. Ao final da pesquisa os participantes se apresentam na Mostra de Artes do Porto Iracema.

Durante o período de inscrições, o primeiro trimestre do ano, a escola promove encontros e bate-papos para tirar dúvidas sobre o processo.

Endereço: Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema

Horário de funcionamento: segunda a sexta de 8h às 21h, sábado de 8h à 12h