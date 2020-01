Curso Livre de Práticas Teatrais está com inscrições abertas para nova turma

Realizado pelo Cangaias Coletivo Teatral, o Curso Livre de Práticas Teatrais (CLPT) está com inscrições abertas para nova turma. Elas seguem até o dia 15 de fevereiro – apenas de forma online e mediante pagamento de taxa de matrícula, no valor de R$ 150 – e contemplarão a quarta turma do curso.

A formação é voltada para quem deseja mergulhar numa experiência lúdica, expressiva e criativa por meio do teatro. As aulas acontecerão nas manhãs de sábado, de março a dezembro, na Casa da Esquina, localizada no bairro de Fátima.

Aulas do curso abrangem vários módulos, cujo objetivo é aprimorar capacidades comunicativas Foto: Tim Oliveira

Primando por abraçar um variado perfil de alunos, o único pré-requisito para participar do curso é que o(a) interessado(a) tenha 18 anos ou mais. Quanto à metodologia de ensino, abrange módulos de interpretação, preparação vocal, teatro popular, presença cênica, produção e dramaturgia.

Primeiro contato

A constar pelos conteúdos, nota-se que as turmas do CLPT são voltadas tanto para quem deseja iniciar o contato com as Artes Cênicas. Além disso, a formação auxilia os participantes a tornarem-se mais desinibidos e aprimorarem sua capacidade comunicativa.

Um dos momentos mais especiais é preparado para o final, quando a turma passa por um processo de montagem e estreia de um espetáculo teatral, com um texto inédito criado a partir das experiências e escritas dos alunos no módulo de dramaturgia.

"Cadela Branca" foi uma das montagens realizadas por alunos do curso Foto: Tim Oliveira

Na conclusão das turmas anteriores, surgiram as peças “Edifício Munique”, “Cadela Branca” e "Tempo de Retirada", todas com positivo retorno por parte do público e dos próprios participantes, quanto à superação dos próprios desafios.

Serviço

Curso Livre de Práticas Teatrais

Inscrições até 15 de fevereiro por meio de formulário online. Aulas de março a dezembro de 2020, aos sábados, de 9h30 às 12h30, na Casa da Esquina (Rua João Lôbo Filho, 62 - Bairro de Fátima). Investimento: R$150 (taxa de matrícula no momento da inscrição) + R$ 150 (mensalidades após o início do curso). Contato: (85)99960-2959 ou (85) 988383763 ou ainda pelas redes sociais (Facebook e Instagram)