Curso gratuito abre inscrições para iniciantes na produção de artefatos em couro

As inscrições para o curso de iniciação na produção de artefatos em couro começam nesta segunda-feira (17) e seguem até o dia 19 de junho. A formação é ofertada pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS).

O curso é gratuito e destinado preferencialmente a jovens, a partir de 18 anos, que tenham habilidades artísticas e/ou manuais, além do ensino fundamental completo. Os inscritos passam por um processo seletivo. Há o limite máximo de 50 inscrições, das quais serão selecionados 20 alunos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Escola, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30. As aulas se iniciam no dia 15 de julho, sendo às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h20. Serão disponibilizados aos alunos selecionados lanche diário, vale-transporte e material didático.

A iniciativa faz parte do Programa de Formação Básica e valorização do patrimônio material e imaterial e visa possibilitar a aprendizagem de técnicas para a realização do manuseio do couro na perspectiva de confecção de produtos, potencializando o empreendedorismo cultural e o mercado criativo de artes e ofícios.

No site da Escola é possível acessar todas as informações sobre o curso, inscrições, processo seletivo e documentação exigida.

Serviço

Curso de iniciação para produção de artefatos em couro

Período de inscrições: 17, 18 e 19 de junho de 2019, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30h, na sede da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (Av. Francisco Sá, 1801, bairro Jacarecanga).

Até o limite de 50 inscrições

Mais informações: (85) 3238.1244