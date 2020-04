Curado do coronavírus, Xand Avião fará show ao vivo pelo YouTube

Xand Avião anunciou na quarta-feira (1º) que fará um show no próximo sábado (4), às 16h, numa live transmitida no YouTube para "divertir e ajudar as pessoas" neste momento de isolamento social.



"Alô, minha nação aviãozeira. Agora que estou bem, vou conseguir atender o pedido de vocês", escreveu ele no Instagram, revelando que já está curado da covid-19, que havia testado positivo em 24 de março.

"Já marquem na agenda, preparem a gelada e avisem aos amigos", completou. Sua mulher, Isabele Temóteo, também tinha se infectado e não confirmou se está curada, mas deu a entender que teve contato com o marido e uma amiga nas últimas horas pelos stories da rede social.

Nesta quinta-feira (2), o cantor deu uma 'palhinha' no Instagram de uma das músicas mais pedidas para compor o repertório do show virtual, "Alta Estação".

