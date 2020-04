Curado da Covid-19, Felipe Simas diz que sofreu com fortes dores de cabeça

Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda-feira (20), o ator Felipe Simas, 27, agora curado da Covid-19, disse que sofreu com uma dor de cabeça muito forte e por ter que ficar longe dos filhos.

"Eu me sinto 100%. Eu tive o primeiro sintoma na segunda-feira retrasada (6). Começou com muita dor de cabeça, dor no corpo e febre alta", relata Simas. "Eu me isolei no quarto e minha mãe pegou meus dois filhos mais velhos. Nunca fiquei tanto tempo isolado, sem contato humano. Eu tive certeza que passaria por isso, mas pensei em todo o mundo que está infectado e mais próximos da morte", afirmou o ator.

Simas conta que não teve falta de ar, nem tosse e espirro. "Isso ajudou a não contaminar o restante da família", disse o ator. Ele conta que a dor de cabeça foi o pior sintoma. "Perdi o paladar, o olfato e parecia que alguém estava dando paulada na cabeça."

O ator diz que não tem ideia de onde se infectou, pois ele passou o fim de semana em casa com a família, e saiu apenas para ir à padaria. A mulher dele, Mari, já fez o teste e deu negativo.

O médico Jairo Bouer disse que é possível se expor ao vírus, mas não ser contaminado. "Pode ser que ele tenha colocado a mão no rosto logo depois de ter tido contato com o vírus. E o teste pode dar negativo se a pessoa estiver sintomática", lembra o médico.

O isolamento no próprio quarto foi difícil para o ator. "Eu estava começando a dominar a rotina de fazer exercícios, de ensinar o Joaquim a ler a escrever, rolar no chão com as crianças, e toda a família se afetou. A família é uma máquina e quando se tira uma peça, tudo sai do lugar. A Mari suportou ter que fazer tudo sozinha", afirmou.

O filho mais novo de Simas, Vicente, tem dois meses e ainda está sendo amamentado. Eles ainda têm a Maria.

O ator contou que o filho mais velho, Joaquim, chegou a ter uma crise de choro com medo que acontecesse algo grave com o pai. "É difícil explicar porque agora ele me vê bem, mas não posso abraçar. Ele diz, pai, você tá bem, porque eu não posso chegar perto?"