Culinária e artesanato cearense vão ao Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes

As belezas e os sabores do Ceará estarão no Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes (MG) ilustrado com peças da Central do Artesanato Cearense (CeArt) e atividades de culinária do estado. O stand Descubra Ceará acontece de 30 de agosto a 1º de setembro na Praça Senac do Conhecimento da cidade mineira, reunindo atividades como aulas práticas, degustação e espaço interativo para os visitantes.

A proposta do stand, que já passou por Brasília e São Paulo em 2019, é contar histórias e celebrar a cultura do estado do Ceará dentro da programação. O chef João Lima é o responsável por ministrar aulas sobre a culinária regional e preparar para o público pratos típicos com insumos das terras e mares do Ceará. “Além de contar como o cearense cozinha, levamos ao festival produtos da agricultura familiar com o intuito de contar histórias da cozinha afetiva, tendo como cenário as lindas peças da CeArt”, destaca o chef.

O espaço apresenta itens típicos da cultura cearense FOTO: DIVULGAÇÃO

O espaço apresenta itens típicos da cultura local, bem como as panelas de argila, os trançados, o couro do mestre Espedito Seleiro, a renda de bilro, o richelieu, dentre outras tipologias. Nas prateleiras do ambiente, a arte popular do Cariri ganha destaque e também é capaz de transportar os visitantes para o solo cearense.

Em novembro deste ano, o stand Descubra Ceará estará no Festival Fartura em Fortaleza.