Crochê e taipa compõem a decoração de Natal em praça de Fortaleza

Já é quase Natal! E a Central de Artesanato do Ceará (Ceart) na Praça Luíza Távora ganha decoração da festividade com árvores revestidas em crochê, que fazem referências ao sertão e litoral cearenses.

Neste sábado (23), a Praça recebe o evento de abertura do Natal da Ceart e também comemora os 40 anos do local, com apresentação do Coral da Luz, atrações musicais, exposição fotográfica, resultado do XXII Concurso de Presépio Artesanal e mais.

Obra que faz parte do XXII Concurso de Presépio Artesanal Ariel Gomes

O concurso vai premiar as melhores peças originais que retratam o Natal de forma inovadora.

Obra que concorre no XXII Concurso de Presépio Artesanal Ariel Gomes

O revestimento em crochê foi realizado pelas Associações do Artesanato, Artista e Crochê Novarussense (Artcron); das Crocheteiras Novarussenses (Ascron); de Artesãos de Curral Grande (Artfio) e das Artesãs de Tamboril (TamboriArt).

Na Praça, também será inaugurada uma árvore de Natal feita em taipa, para celebrar a arte popular do Cariri, além da fé da região.