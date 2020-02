Críticas ao governo e memes da internet viram fantasias no Carnaval 2020

A cada ano a criatividade dos foliões para as fantasias de Carnaval surpreende nas ruas. Tem quem aproveite as peças do guarda-roupa, quem customize e quem compre para montar os looks com as mais variadas inspirações que vão desde memes da internet a personagens do momento. Confira algumas das apostas:

Retroescavadeira

Foliona se fantasia de Cid Gomes Reprodução / Twitter

O senador licenciado Cid Gomes virou meme após aparecer em motim de policiais, em Sobral, em uma retroescavadeira. Alguns foliões aproveitaram o episódio para se fantasiar, simulando o veículo utilizado pelo político.

Protesto

Foliões brincam com a campanha de abstinência sexual do atual governo Reprodução / Twitter

Alguns foliões aproveitaram também a época para criticar o atual governo. Teve quem brincou com a cotação atual do dólar. E quem usasse a campanha de abstinência sexual de Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A alta cotação do dólar também virou fantasia Reprodução / Twitter

Cearensidade

Crianças fantasiadas de cuscuz com ovo Reprodução / Instagram

Já os foliões cearenses apostaram num prato típico do estado: o cuscuz com ovo, acompanhado do cafézinho. Teve também que aproveitou o viral da "Coelce Natália" para brincar na festa.