Criticado por anunciar sorteio de cão, Latino diz que fará doação a ONGs de animais

O cantor Latino revelou na tarde desta quarta-feira (6) que pretende reverter parte da arrecadação de sua última live para ONGs de animais abandonados.

A decisão foi tomada depois de ele se ver envolvido em uma polêmica após anunciar em seu Instagram que daria um cãozinho como prêmio para quem fizesse a melhor dança de sua música.

Muita gente me pedindo para que as doações feitas pudessem ser revertidas para as ONGs de animais. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Se isso for visto como uma forma de retratação eu acho bem justo", começou.