Crianças escolhem os avós para o primeiro abraço depois do isolamento

Engraçado: é mais fácil sonhar com o dia de amanhã que o de hoje. Hoje está perto demais, bom é o depois. Mas depois de quê? ‘Ah, depois de tudo. Porque tudo vai passar’. Difícil saber o que abarca esse tudo, porque “tudo” é muita coisa. E se a gente estiver no meio, junto, desse ‘tudo’ que vai passar? Mas peraí: já não estamos? Ou tudo vai passar, menos a gente?

Um dia me disseram que se quiser entender algo de alguém pergunte como se fosse uma criança. Logo, a resposta virá como para uma criança. Se é assim, então, tudo tem um jeito menos difícil de dizer, nós que não facilitamos.

Quer saber? Virar adulto é complicar o que pode ficar simples. Tudo porque queremos saber o que vem pela frente. E esquecemos o que está pela lateral.

A nossa necessidade não necessária de ter o controle de tudo nos traz o aperreio de querer saber a data de quando tudo vai passar. Exigimos. Queremos dia e hora - tem gente que se enrola toda se não estiver tudo agendado, tim tim por tim tim. Não é só organização. É medo. Medo de não saber o que vem depois de depois do que vem.

A gente não quer chegar ao final, só quer vê-lo antes, saber como termina. A criança, quando muito, quer saber o que tem pra hoje. Hoje!

Precisamos aprender com as crianças. Elas são capazes de sacudir a poeira logo depois de terem se machucado. Brigam, choram, ficam de mal e logo de bem. Pulam, dançam, ficam tristes, alegres, caem, levantam, dizem que ‘nunca mais’ só mais um segundo. A criança vive os altos e baixos de uma vida inteira antes que anoiteça! Precisamos aprender a viver como crianças a montanha-russa de um dia e voltar ao início. Não é ser inconsequente, pelo contrário: fazer de amanhã só uma sequência de hoje.

Mas cá estamos, adultos e crianças, quase todos em casa, trancados de porta aberta, isolados dias esperando essa onda passar.

Precisamos também aprender com os pescadores. Eles ficam dias, semanas, isolados num mar que balança sem parar. Longe da família. Arrisco pensar que o que os faz sobreviver é essa missão de chegar em casa levando o de comer, mesmo sem a garantia do que vão pescar, mesmo sem a certeza de que vão voltar. Será que o pescador tem medo do mar? Se tem, onde será que ele guarda o medo sem sair de lá? Deve ser igual a perder o medo de conviver com a gente mesmo sem sair de dentro da nossa cabeça.

Tem gente que tem medo de ficar em casa, mesmo quando não afunda, nem balança. Devem existir outras formas de naufragar no seco, afundar sem sair do chão. Mas se algum pescador ou marinheiro estiver ouvindo, avise-nos o segredo do balançar sem parar por semanas a fio e ainda dizer que isso é viver. Será que o problema de ficar tanto tempo em casa é que ela não balança igual a uma jangada? Quem balança somos nós?

Para tudo: desconfio de uma resposta. Será que o pescador alcança porque não espera? Ou porque tem esperança? Pode até não voltar, mas já se imagina chegando em terra para a sua outra casa, a que não balança. Volta antes de chegar, porque pesca sonhos antes de peixes.

Eu acho que as crianças e os pescadores estão certos. Desagoniar é se imaginar amanhã fazendo o que tem de mais simples: voltar para quem ama. Com peixe ou abraço.

Quer saber? O melhor a fazer é fazer o que um dia deixamos. Enquanto é o tempo quem deixa viver as histórias de passar os dias. O que não for possível hoje, fica para o dia depois da saudade.

Perguntei a várias crianças qual a primeira coisa que irão fazer ao sair de casa “quando tudo passar”, e para quem vai o primeiro abraço. Foram as mais diferentes respostas, mas algo em comum envolve todas: amigos e avós. Tudo o que já temos e, por vezes, esquecemos. Vamos ouvir as crianças.

Ouça, abaixo, a narração de "O dia depois da saudade", pelo repórter Diego Barbosa, com edição de Tales Carin:

