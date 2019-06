Criada por artistas cearenses, turma dos Tac Tacs lança novo clipe neste sábado (29)

A turma dos Tac Tacs lança novo clipe neste sábado (29), às 15h, com o show “Os Tac Tacs e as Lendas do Brasil”, no Shopping RioMar Fortaleza (Papicu). Criado pela produtora cearense Blitz Intervenções, o grupo infantil fará, em paralelo, o lançamento do Parque Fazendinha Tacs Tacs no Salvador Shopping, em Salvador (BA). A programação é gratuita.

O novo vídeo revela que parte da turminha é formada por amigos imaginários - Lila, Beebela, Zizo e Vevé - que habitam uma caixa de papelão. Presente no Youtube com os clipes animados, os Tac Tacs lançarão no canal novas aventuras encenadas por fantoches. Os bonecos serão assinados pelos mesmos artesãos de clássicos do imaginário infantil, como a TV Colosso e o Sítio do Picapau Amarelo.

Em menos de um ano, o projeto Parque Fazendinha Tac Tacs circula pelo país e tem programação para uma temporada no Recife, durante as férias de julho. “Muito mais que entreter, temos o compromisso com o estímulo à criatividade, por isso, pensamos cada detalhe do parque para que os pequenos vivam a experiência de estar em um grande cenário", observa Yuri Yamamoto (o mesmo do Grupo Bagaceira/CE de teatro).

Ele adianta que, com o sucesso do Parque Fazendinha, o grupo já articula outro encontro com crianças e adultos: o Circo Tac Tacs. Até o final de 2019, os Tac Tacs ainda têm previsto o lançamento de um novo site, aplicativo próprio e um EP Especial de Natal.

“Temos uma forma de driblar as adversidades econômicas e as verdades limitadoras, unindo criatividade e sustentabilidade. Hoje, envolvemos uma teia de atores, bailarinos, dubladores, músicos, animadores, programadores, artesãos e trabalhadores da arte na construção de um produto eminentemente cearense”, detalha Jadeilson Feitosa, diretor da Blitz Intervenções.