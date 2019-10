Corredor Cultural Benfica oferta shows, brinquedoteca e serviços gratuitos neste domingo (13)

Fernando Catatau, Geração Coca-Cola, Getúlio Abelha, Banda Musif e a Banda Sinfônica da UFC se apresentam no placo montado na Praça da Gentilândia na terceira edição do Corredor Cultural Benfica. Os shows começam a parti de 16h, mas a programação artística e cultural gratuita inicia às 7h com opções para toda as idades, como oficinas, exposições e brinquedoteca.

Com o tema "O bairro + bacana da cidade", o evento será realizado no entorno da Reitoria da Universidade Federal do Ceará e na Praça da Gentilândia. Na programação estão previstas oficinas de Yoga, defesa pessoal, bordado livre e cultivo de condimentos em vasos. Já as crianças podem aproveitar para participar das atividades de encadernação, isogravura, câmara escura e da caça ao tesouro no Museu de Arte da UFC.

Os amantes das artes também poderão desfrutar do MAUC,que promove visita guiada às salas permanentes e exposições temporárias a partir das 9h30. Nenhuma das atividades exigem inscrição prévia. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Serviços

A Etufor atenderá no local pela manhã, a população pode ter acesso a primeira e a segunda vias de documentos como bilhete único, carteira de estudante, cartão do idoso e cartão de gratuidade

para pessoas com deficiência. O Samu também estará presente para aferição de pressão e realização de testes de glicemia.

Mudas de diferentes espécies de plantas serão distribuídas gratuitamente pela Seuma (Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente) aos frequentadores.

Corredor Cultural Benfica 2019

Domingo (13), das 7h às 22h, no

Entorno da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853 – Benfica) e na Praça João Gentil.

Gratuito. Informações no site