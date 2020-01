Corpo de professor cearense atropelado na Colômbia é velado neste sábado (18)

O corpo do cearense João Jaime Giffoni Leite, de 37 anos, foi velado na manhã deste sábado (18), a partir das 9h, com a presença de familiares e amigos no bairro Aldeota. O professor universitário morreu após sofrer um atropelamento por um furgão na ilha de San Andrés, na Colômbia, no último dia 7 de janeiro.

> Família paga US$ 8 mil para trazer corpo de cearense atropelado na Colômbia

As informações são de que o enterro ocorrerá às 16h, Cemitério de Maranguape, na Grande Fortaleza. Durante a manhã, a família preferiu não se pronunciar sobre o caso.

João Jaime sofreu politraumatismo durante o acidente e faleceu na hora. Ele estava ao lado do companheiro Ádamo de Figueiredo Nogueira Mesquita, de 30 anos, que também foi atingido pelo veículo e sofreu de politraumatismo, trauma crânio-encefálico e fratura na coluna lombar. Os dois estavam em período de férias na ilha, conhecida como o Caribe colombiano.

As informações são de que Ádamo precisa ser transportado para a capital Bogotá para realizar exames mais complexos.