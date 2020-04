Coronavírus será abordado em ‘Salve-se Quem Puder’ e ‘Amor de Mãe’  

Por enquanto as gravações das novelas da TV Globo estão suspensas por causa do coronavírus, mas o tema será abordado nas tramas quando o período de isolamento social acabar.

Na novela das 21h, Amor de Mãe, Davi, personagem de Vladimir Brichta, é um ambientalista que tenta alertar sobre os danos causados à natureza pela empresa PWA. Em entrevista ao jornal O Globo, a autora Manuela Dias disse que a ideia é fazer com que ele fale sobre a possibilidade de uma pandemia.

"Pensei muito sobre se deixaria a Covid-19 entrar na novela. Por um lado, existe uma curiosidade de como os personagens se virariam na quarentena, mas acho que o vírus iria sequestrar a novela. Em vez de procurar Domênico, Lurdes estaria trancada tentando não pegar o coronavírus", refletiu Dias.

Já o autor de Salve-se Quem Puder, Daniel Ortiz, disse à coluna da jornalista Patricia Kogut que a pandemia estará na trama, mas ainda não deu detalhes de como os personagens serão afetados.

A chegada da Covid-19 ao Brasil impactou também os programas de auditório da emissora, desde o Domingão do Faustão ao Big Brother Brasil, que segue sem a tradicional plateia nos dias de eliminação. A novela “Nos Tempos do Imperador”, projetada para substituir “Éramos Seis” no horário das 18h, nem chegou a estrear.