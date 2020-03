Coronavírus inspira músicas e paródias ao redor do mundo

Nas últimas duas semanas, artistas e anônimos de diversas partes do mundo usaram a música para falar sobre o novo coronavírus e reforçar as recomendações da Organização Mundial da Saúde de redobrar a atenção com a higiene e permanecer em casa.

A rapper norte-americana Cardi B foi um dos primeiros alvos: trechos de uma série de vídeos que ela publicou sobre o novo vírus acabaram virando fonte de remixes, com versões que já vão do pagode ao funk.

No Brasil, o grupo baiano La Fúria lançou a música "Senta no Álcool em Gel". O grupo é o mesmo responsável pela música "Fábio Assunção", que foi criticada na época de seu lançamento.

Já o DJ Pedro Sampaio criou o remix em cima da canção "Lavar As Mãos", cantada na voz de Arnaldo Antunes, que fez sucesso entre os brasileiros:

Outra canção que viralizou foi "La Cumbia del Coronavírus", do mexicano Iván Montemayor, lançada no dia 26 de janeiro.

Na primeira semana de março, o site Quartz divulgou um levantamento de que já haviam 65 músicas no Spotify com "coronavírus" no título.

Além das músicas temáticas, internautas já criaram dezenas de playlists com canções que se relacionam com o momento atual. As músicas vão de "Toxic", de Britney Spears, e "Contagious, de Avril Lavigne, até "Do Lado de Dentro", de Los Hermanos, e "Que Estrago", de Letrux.