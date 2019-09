"Coringa", com Joaquin Phoenix, é premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza

O filme "Coringa" ("Joker"), do americano Todd Phillips, sobre as origens do inimigo jurado de Batman, conquistou o Leão de Ouro do Festival de Veneza, anunciou neste sábado (7) o presidente da Bienal de Veneza, Paolo Barrata. O longa é estrelado por Joaquin Phoenix, que recebeu diversos elogios dos críticos.

Joaquin Phoenix dá vida a Coringa, no drama que conta as origens de um dos principais inimigos de Batman Divulgação

O Grande Prêmio do Júri foi concedido a "J'Accuse", do cineasta franco-polonês Roman Polanski, um thriller político cuja seleção para a competição gerou polêmica. O diretor é considerado foragido nos Estados Unidos depois de ser acusado de assédio sexual contra uma adolescente.

A francesa Ariane Ascaride, de "Gloria Mundi", levou o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. Já o italiano Luca Marinelli, de "Martin Eden", foi o escolhido como melhor ator.

O Brasil foi representado no Festival pelo documentário "Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou", dirigido por Bárbara Paz e que contra a trajetória artística e a vida do diretor Hector Babenco, morto em 2016. O filme conquistou o Prêmio da Crítica Independente no festival, anunciado nesta sexta-feira (6).