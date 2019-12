Cordelista cearense publica coletânea de cordéis em homenagem a Raul Seixas

A vida e obra de Raul Seixas são abordadas na coletânea de cordéis "Raul Seixas, 30 anos de saudade". Os escritos foram desenvolvidos por Rouxinol do Rinaré ao longo de duas décadas. Nesta sexta-feira (20), o resultado desse trabalho será lançado na Livraria Lamarca, com apresentação musical de Del Brando.

A obra é um registro das três décadas de morte de Seixas, completados em agosto de 2019. Com prefácio do escritor e compositor Bráulio Tavares, o livro traz oito gravuras internas como página de abertura de cada um dos córdeis que compõem a coletânea.

Rouxinol possui mais de 80 títulos de cordéis publicados; o mais recente, é em homenagem a Raul Seixas Divulgação

Com mais de 30 livros publicados, Rouxinol do Rinaré é um cordelista premiado com vários livros adotados em projetos de educação de escolas públicas em diversas regiões do Brasil. O autor também teve obras no catálogo da Feira Internacional de Frankfurt, na Alemanha.

Serviço

Lançamento do livro "Raul Seixas, 30 anos de saudade"

Nesta sexta-feira (20), às 19h, na Livraria Lamarca (Avenida da Universidade, 2475, Benfica). Entrada franca. Contato: (85) 99604-9374