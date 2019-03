Cordelista cearense Jarid Arraes terá livro publicado por selo da editora Companhia das Letras

A escritora, cordelista e poeta cearense Jarid Arraes publicará, ainda neste ano, um livro de contos pela Alfaguara, selo da editora Companhia das Letras. "Redemoinho em dia quente" é o título da obra, cujos maiores detalhes devem ser informados nos próximos meses. A novidade foi divulgada nas redes sociais da Alfaguara.

Natural de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, Jarid desde a infância tem forte contato com a literatura, sobretudo por influência do avô, Abraão Batista, e do pai, Hamurabi Batista, ambos cordelistas e xilogravuradores.

Iniciou a publicar seus escritos aos 20 anos de idade, no blog Mulher Dialética. Logo passou a colaborar em outros, como o Blogueiras Feministas e o Blogueiras Negras. Atuou ainda como jornalista, escrevendo matérias sobre as mais diversas ramificações dos Direitos Humanos, como feminismo, movimentos de luta contra o racismo, direitos LGBTQI+, entre outros.

Entre as suas obras mais conhecidas, estão "As lendas de Dandara", onde são narrados dez contos sobre a guerreira quilombola Dandara dos Palmares, companheira de Zumbi dos Palmares; e "Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis", reunindo histórias de bravura e resistência que ganharam uma nova versão da autora e ilustrações de Gabriela Pires.