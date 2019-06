Copa do Mundo Feminina: confira lugares de Fortaleza para assistir aos jogos

Copa do Mundo de futebol feminino já movimenta a torcida pela seleção brasileira. Bares e restaurantes de Fortaleza prometem reunir os apaixonados pelo esporte para vibrar pelo time verde e amarelo.

O primeiro jogo do Brasil, que será contra a Jamaica, acontecerá neste domingo (9), às 10h30. O Mundial, sediado na França, começa nesta sexta-feira (7) e segue até o dia 7 de julho. Pela primeira vez na história, os jogos de uma Copa do Mundo Feminina serão exibidos pela TV aberta. A equipe feminina brasileira, comandada pela jogadora Marta, busca o inédito título do Campeonato Mundial.

A Rede Globo transmitirá pela primeira vez todas as partidas da seleção brasileira, e os canais SporTV transmitirão todos os jogos do torneio, incluindo os de outros times. Galvão Bueno narra a primeira partida, contra a Jamaica, que marca outra estreia: a de Ana Thais Matos como comentarista da Globo, dividindo a função com Caio Ribeiro.

Além da torcida

Alguns estabelecimentos da Capital mudarão seus horários de funcionamento devido ao evento. Porém, apesar dos avanços relacionados à valorização da mulher no esporte, foi perceptível a disparidade de opções em comparação ao Mundial masculino. Em contrapartida, restaurantes abrem suas portas para a alegria dos torcedores que desejam vivenciar os jogos em grande estilo.

Veja alguns locais que confirmaram a transmissão:

1. Teresa & Jorge

O bar Teresa & Jorge terá uma programação especial durante a Copa do Mundo Feminina e exibirá todos os jogos da seleção.

Local: Rua João Cordeiro, 540 - Centro

Mais informações: (85) 99926-7207

2. Alpendre

Local: Rua Torres Câmara, 181 - Aldeota

Mais informações: (85) 3261-1525

3. Dom Churrasco

Local: Rua Júlio Ibiapina, 50 - Meireles

Mais informações: (85) 3242-2644

4. Kasa Kaiada

Local: Rua Conselheiro Tristão, 966 - Fátima

Mais informações: (85) 3221-6638

5. Na Toca do Coelho

Após pedidos nas redes sociais, o bar exibirá os jogos da seleção brasileira.

Local: Rua Marechal Deodoro, 858 - Benfica

Mais informações: (85) 98422-5232

6. Assis, o Rei da Picanha

O restaurante optou por mudar o seu horário de funcionamento para exibir os jogos da Seleção Brasileira de futebol feminino.

Local: Rua Ana Bilhar, 1356 - Varjota

Mais informações: (85) 3267-3366

7. Flórida Bar

Local: Rua Dom Joaquim, 68 - Centro

Mais informações: (85) 3219-2905

8. Mambembe

Além da transmissão, o local terá samba com Roda das Minas e discotecagem de Luana Caiube.

Local: Rua dos Tabajaras, 368 - Centro. Mais informações: @mambembearte

9. Serpentina Bar e Cultura

O estabelecimento não exibirá o primeiro jogo da seleção brasileira.

Local: Av. Heráclito Graça, 760 - Centro

Mais informações: https://www.facebook.com/SerpentinaBar/



Copa do Mundo Feminina: programação dos jogos da seleção brasileira na primeira fase



1.Brasil X Jamaica



Data: 09/06



Horário 10h30



2. Brasil X Austrália



Data: 13/06



Horário: 13h



3. Brasil X Itália



Data: 18/06



Horário: 16h