“Conversa literária” abordará o livro “Operação prometeu”, de Grecianny Cordeiro

Um garoto encontrado no estacionamento de um shopping sem um dos rins. O corpo de um rapaz encontrado no lixo faltando vários órgãos. O misterioso assassinato de um renomado médico que passou a desconfiar da existência de uma rede criminosa envolvida em transplante ilegal de órgãos. Um jornalista em busca de uma grande matéria e uma delegada federal obstinada em desvendar os crimes de uma perigosa quadrilha especializada em tráfico de órgãos.

É sobre esse instigante enredo, do livro “Operação Prometeu - Os Bastidores do Tráfico de Órgãos”, que a autora Grecianny Cordeiro falará, às 19 horas desta quinta-feira (7), no projeto “Conversa literária”, no Café Couture. Com muito suspense e mistério, a trama leva o leitor a conhecer sobre os bastidores de um mundo pouco explorado.

Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que 5% dos transplantes realizados no mundo, a cada ano, provêm do mercado negro, que movimenta de 600 milhões a 1,2 bilhão de dólares. Países como a Índia, China e Paquistão são os principais fornecedores de órgãos.

“O presente livro é pura ficção e todos os personagens são igualmente fictícios, mas sua temática é bastante real (...) Os fatos narrados, em forma romanceada, refletem muitos aspectos do mundo real, pelo que procuramos registrar esses fatos sem leviandade, sem estardalhaço”, afirma Grecianny.

Segundo a autora, ao elaborar “Operação Prometeu”, ela teve o cuidado e o zelo de esclarecer a importância das políticas destinadas ao transplante de órgãos, mediante campanhas de incentivo à doação de órgãos, bem como ressalta a generosidade extrema daqueles que, diante da morte de um ente querido, disponibilizam seus órgãos para quem há anos aguarda na fila de espera, em busca de uma nova chance de vida: “Não poderia esquecer também daqueles que, em vida, num gesto de amor supremo, fazem a doação intervivos”.

Serviço

Projeto "Conversa literária"

Hoje (7), às 19h, no Café Couture (Rua dos Tabajaras, 455 - Praia de Iracema). Acesso gratuito.