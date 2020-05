Conversa com Bial estreia nova temporada com entrevistas feitas de casa

O Conversa com Bial voltará à grade da Globo no próximo dia 18 de maio. Em formato mais curto, com cerca de 30 minutos de duração, o programa deverá ser exibido na mesma faixa de horário que ocupava anteriormente - por volta da 1h da madrugada, após o Jornal da Globo.

Pedro Bial fará as entrevistas desta nova temporada remotamente, de sua casa, via vídeo. Mais informações serão divulgadas nas próximas horas pela Globo.

Em meados de março, a emissora anunciou que adiaria a volta do Conversa com Bial, prevista para acontecer após o BBB 20, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Em seu programa, o apresentador já entrevistou figuras importantes como o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o influenciador Olavo de Carvalho, e o ex-deputado federal Jean Wyllys. Seu propósito é dar voz a entrevistados com ideias opostas e até conflitantes.