Contadoras de histórias fazem lives no Instagram para entreter crianças durante quarentena

Quem disse que ficar parado em casa durante a quarentena, por precaução à transmissão do coronavírus, não pode render bons momentos para as crianças?

Pensando nisso, contadoras de histórias de todo o Brasil estão realizando lives pelo Instagram como forma de otimizar o período de suspensão de atividades.

Perfil "Marina Bastos Histórias" contará narrativas diariamente, às 12h30 Foto: Reprodução/Instagram

Há um cronograma que elas obedecem, com horários específicos para cada uma ter o momento de narrar, indo de manhã até à noite. No roteiro, fábulas, contos clássicos e também histórias em cordel tomam conta da telinha do celular por, pelo menos, uma hora, apresentando pluralidade de divertidos e necessários temas.

Um dos perfis – @fafaconta, de Curitiba (PR) – leu, na última terça-feira (17), o livro "Ada Batista, cientista", incluso numa seleção de obras com protagonistas negros.

Livro com história de protagonista negra cientista foi lido pelo perfil "Fafá Conta" Foto: Reprodução/Instagram

Publicado pela editora Intrínseca, o exemplar fala sobre uma menina que só começou a falar aos três anos e suas primeiras palavras foram: "Por quê?", tendo, portanto, o atributo principal de uma grande cientista.

Por sua vez, a administradora do perfil @carollevy, de Pernambuco, leu recentemente uma versão moderna da Rapunzel. Na adaptação feita por Bethan Woollvin (editora Vergara & Riba), a garota, mesmo presa à torre, se mostra bem resolvida.

Carol Levy é uma das integram o time de contadoras de histórias atuantes antes, durante e depois da quarentena Foto: Reprodução/Instagram

Veja os perfis e horários em que as contadoras vão realizar as lives, reúna as crianças e programe-se:

Fafá conta (@fafaconta)- 10h30 (segunda, quarta e sexta) e 16h30 (terça e quinta)

Mãe que lê (@maequele) - 11h

Carol Levy (@carollevy) - 11h30

Marina Bastos Histórias (@marinabastoshistorias) - 12h30

Abigail Conta Mais de Mil (@abigailcontamaisdemil) - 14h30

Camila Genaro (@camila.genaro) - 15h

Samara Contadora (@samaracontadora) - 16h

Um Canto que Conta (@umcantoqueconta) - 17h

Mariane Bigio (@marianebigio) - 18h

Paula Dugaich (@paula.dugaich) - 18h

Tia Amandinha (@tiaamandinha) - 19h

Elis Escritora (@elisescritora) - 19h

Flavinha Gama (@flavinha.gama) - 20h

