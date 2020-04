Consumo de produtos naturais ajuda a fortalecer a imunidade

Manter um estilo de vida saudável em tempos de pandemia é uma das estratégias eficazes para afastar a ameaça do novo coronavírus. E, neste sentido, vale ressaltar a importância de cuidar do nosso centro de imunidade, o intestino, o qual reúne cerca de 80% das células do sistema imunológico.



Este órgão também é o responsável por fazer a absorção e produzir algumas vitaminas, além de modular o humor, a ansiedade, o estresse e o apetite. Diante disso, o uso de probióticos, que são bactérias boas para um equilíbrio do microbioma intestinal, e o consumo da glutamina, um aminoácido livre, para manter a integridade do intestino, são considerados essenciais pela nutricionista Emanuelly Barbosa Santos, da loja De Bem com a Vida.





Não adianta tomar muitas vitaminas e shots para a imunidade se o centro da imunidade está sem modulação”, alerta a especialista.

Além dos probióticos e da glutamina, outros itens têm tido muita procura neste período de isolamento, a exemplo de multivitamínicos, própolis, vitamina D, cúrcuma e gengibre. A informação é do empresário e sócio-administrador da Loja De Bem com a Vida, do Shopping Reserva Open Mall, Daniel Negreiros.

Para atender a esta demanda durante a quarentena, a filial continua com seus serviços, considerados essenciais, disponíveis ao público. “Estamos adotando as principais medidas para evitar a aglomeração e contaminação de nossos colaboradores e clientes”, ressalta Daniel.

Os benefícios da lista de produtos mais procurados, segundo a nutricionista da loja, vão desde o trabalho da imunidade a nível intestinal e celular, até o fato de os produtos serem antifúngicos, antibacterianos e anti-inflamatórios, dada as devidas proporções de cada um, seus compostos ativos e mecanismos de ação.



Alimentação mais natural também é recomendada para o período



Em diálogo com a manutenção de uma rotina mais saudável, a nutricionista Mirella Rocha destaca a importância de evitar o consumo de alimentos industrializados, contendo conservantes, corantes, realçadores de sabor, açúcar e sódio em excesso. “Isso pode afetar nossa saúde de forma negativa, podendo piorar muito a nossa imunidade”, observa.



Mirella chama atenção para o fato de as pessoas estarem mais sedentárias neste período de isolamento, o que favorece o aumento do peso e, consequentemente, dos níveis de inflamação do corpo.





No geral, alimentos industrializados possuem pouca ou nenhuma quantidade de fibras, o que pode causar ou agravar quadros de constipação. Também são produtos que favorecem o aparecimento de intolerâncias/alergias. Por serem pobres em micronutrientes, como vitaminas e minerais, em nada favorecem nossa saúde”, evidencia a profissional.

Nesta perspectiva, a nutricionista Emanuelly Barbosa indica o consumo de chia, linhaça, quinoa, aveia, entre outras fibras, que favorecem o controle da glicemia e do colesterol e proporciona saciedade, favorecendo assim o emagrecimento ou a manutenção do peso.

“Consumir temperos com cúrcuma ou a base dela, como o curry, também é recomendado, pois é anti-inflamatória e excelente para pessoas que possuem rinite, sinusite e asma. A cúrcuma em cápsula é uma opção também”, afirma Emanuelly.



Chás de folha de maracujá, camomila, erva doce, e determinados suplementos também podem auxiliar na modulação da ansiedade, outro ponto fundamental no contexto atual. “Nesse momento de coronavírus, de muitas incertezas, as pessoas ficam mais ansiosas e o excesso de ansiedade afeta a imunidade, além de alterar o sono, apetite e favorecer o aparecimento de dores somáticas”, destaca a profissional da Loja De Bem com a Vida.



A estas dicas, a nutricionista Mirella Rocha acrescenta “caprichar no consumo de frutas e vegetais in natura - pelo menos 3 porções de cada/dia; beber água de forma adequada (35ml/kg peso/dia); sempre que possível cozinhar a própria refeição; evitar o excesso de proteínas de origem animal; e fazer lanches saudáveis entre as refeições, com castanhas, sucos naturais, iogurtes e chás”. A sensação de bem-estar pelo autocuidado, ela garante, será uma realidade.



Serviço



Loja De Bem com a Vida

Endereço: Shopping Reserva Open Mall (Av. Washington Soares, 3000 - Eng. Luciano Cavalcante)

Funcionamento presencial durante a quarentena: De segunda a sexta, de 9h às 17h; sábado, de 9h às 16h.

Delivery pelos telefones: (85) 98784-1313/9-9692-1313. Frete grátis para compras acima de R$150