Conheça seis sites e aplicativos para sortear amigo secreto

A tradicional brincadeira de amigo secreto pode contar com auxílio da tecnologia para fazer o sorteio sem precisar precisar dos clássicos “papeizinhos”. Sites e aplicativos se tornaram uma alternativa para aqueles que querem participar do sorteio sem sair de casa. As plataformas enviam os resultados do amigo oculto via e-mail ou SMS para os participantes de forma gratuita, além de informações complementares da confraternização. Conheça seis plataformas virtuais especialistas em sorteio de amigo secreto.

Sites

GIFWE

O gifwe é uma site especializado em amigo secretos que dá duas opções de sorteio para o usuário: automática e manual. No sorteio manual, a pessoa pode inserir as informações do sorteio como valores máximo e mínimo do presente, data, horário e endereço da confraternização, além da opção de selecionar o grupo de pessoas com que vai acontecer o amigo secreto (familiares, amigos da empresa, amigos da escola/universidade, amigos virtuais e amigos diversos). Tudo isso antes do sorteio. A opção automática é indicada para aqueles usuários que preferem combinar as informações da confraternização de outra forma, sendo possível apenas realizar o sorteio. A plataforma permite informar o resultado por meio do e-mail ou perfil do Facebook dos participantes cadastrados.

SORTEIO AMIGO SECRETO

O site exige o fornecimento de informações básicas para realizar o sorteio dos participantes. O usuário precisa realizar inicialmente um cadastro, nomear o sorteio, inserir o nome dos participantes e seus respectivos e-mails. A plataforma também dá a opção de criar um grupo onde participantes específicos não poderão se presentear entre si. Além disso, é possível informar a data do amigo secreto e o valor estipulado para os presentes.

AMIGO SECRETO

Após criar um cadastro na plataforma, o usuário pode criar um novo grupo ou participar de um já existente. O site permite que o valor dos presentes seja definido e o participante pode fazer uma lista de desejos. O usuário também pode informar data, hora e local da confraternização. O moderador pode atualizar essas informações sempre que necessário. Os participantes também podem mandar mensagens anônimas para os amigos sorteados. Para não errar no presente, a plataforma ajuda o usuário a encontrar lojas virtuais a partir da lista de desejos dos participantes.



Aplicativos



PAPELZINHO

iOS e Android

Para realizar o sorteio, é necessário criar um grupo (o usuário pode criar mais de um grupo caso participe de mais de um sorteio) e adicionar os participantes e os respectivos e-mails. Depois desses passos, basta realizar o sorteio. Cada participante receberá por e-mail um link que revela o amigo oculto. Também é possível adicionar listas de desejos para que não tenha erro na escolha do presente.



AMIGO SECRETO 22

iOS e Android

O usuário cadastrado precisa de cinco passos para realizar o sorteio: criar um grupo, nomeá-lo, estabelecer o valor estipulado dos presentes, informar a data do amigo secreto e os participantes. O criador do grupo também tem opção de inserir observações específicas do evento. Os participantes recebem o resultado do amigo oculto por e-mail.

AMIGO SECRETO PRESENTE SORTEIO

No aplicativo, o usuário tem a opção de enviar um e-mail ou um SMS com o resultado do amigo secreto. Para realizar o sorteio, é necessário criar um grupo e inserir o nome e e-mail ou adicionar o número de telefone dos participantes. Também é possível informar o valor estipulado para os presentes. Se há participantes que não podem se presentear entre si, o usuário pode indicar antes do sorteio.