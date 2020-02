Conheça Pedro Henrique Mesquita, cearense que subiu em trio de Daniela Mercury em Salvador

Natural de Tejuçuoca, no interior do Ceará, Pedro Henrique Mesquita chamou a atenção dos foliões e da cantora Daniela Mercury neste Carnaval. O cearense viralizou ao ser filmado fazendo passos de balé no meio da multidão, em Salvador.

Desde sempre voltado para a arte, Pedro mora em Fortaleza há cerca de quinze anos. O motivo da mudança de cidade foi natural e decisivo: queria dançar. Hoje, formado em balé clássico por uma tradicional escola de dança na capital, ele trabalha como facilitador de oficinas de dança, com grupos de crianças e idosos, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Fã desde criança de Daniela Mercury, o bailarino sonhava em conhecer Salvador, cidade onde passou o Carnaval neste ano. Animado, Pedro entrou em uma roda de dança durante o bloco da cantora e, com seus passos de balé, foi notado pelo público.

O que ele não esperava era que o vídeo da dança chegasse até a artista que tanto admira. Daniela, surpreendida, iniciou uma campanha nas redes sociais para encontrá-lo. "Alô, meus amigos da IMPRENSA! Alô, meus fãs! Quero muito encontrar esse bailarino da PIPOCA e levar ele pro meu TRIATRO na segunda-feira! Vamos causar no palco, bebê!", publicou no Instagram.

Pedro respondeu a publicação e foi convidado para participar do trio na segunda-feira (24), exatamente no local onde foi "descoberto".

A experiência de encontrar e dançar junto à estrela do Axé foi, de fato, marcante para o cearense, que há muito tempo sonhava com o momento. "Se eu falasse pro menino que fazia a coreografia de todas as músicas do álbum da Dani quando adolescente, que este momento seria possível, ele certamente acreditaria, porque ele sempre acreditou que sonhos se realizam", escreveu na legenda do post.

"Eu não tive a oportunidade de conversar tanto com ela, mas foi tudo muito legal. Você percebe que ela estava acompanhando, que viu meus stories. Ela comentou quando eu falei que estava lá por conta dela e ela foi muito carinhosa comigo. Ela é bailarina então reconhece e dá valor à arte, à dança. Acho que foi por isso que me chamou", festejou Pedro.