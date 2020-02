Conheça os vencedores dos desfiles da Domingos Olímpio do Carnaval de 2020

Ao longo de quatro dias, a Domingos Olímpio foi palco de desfiles de maracatus, afoxés, blocos, escolas de samba e cordões durante o Carnaval de Fortaleza deste ano. Nesta quinta-feira (27), a Secretaria Municipal de Cultura divulgou os campeões.

Na categoria dos maracatus, o Rei de Paus conquistou o primeiro lugar do domingo, seguido pelo Vozes da África e Nação Baobab. Já no desfile de sábado, o vencedor foi o Nação Iracema, seguido pelo Rei Zumbi e Obalomi.

As Bruxas foram as vencedoras da categoria cordão, Vampiro da Princesa e Princesa no Frevo ficaram logo atrás. Na categoria dos blocos, o Balakubaku Folia ficou com a primeira colocação, seguido pelo Turma do Mamão e pelo Amigos do Zé.

Desfile do afoxé Omorisá Odé, vencedor da categoria Fernanda Siebra / Secultfor

O afoxé Omorisá Odé conquistou o primeiro lugar, seguido por Filhos de Oyá e Obá Sá Rewá. Já a escola de samba Unidos dos Acaracuzinho, de Maracanaú, foi a grande vencedora. Em segundo lugar, ficou a Tradição da Bela Vista e, em terceiro, a Imperadores da Parquelândia.

O vencedor da categoria das escolas de samba foi Unidos do Acaracuzinho Fernanda Siebra / Secultfor

A programação inclui ainda a categoria dos sujos que teve o Homem Caju, Kleber Santana Ramos, conquistando mais um título e recebendo a premiação de R$1 mil.

A premiação das categorias bloco, afoxés, escolas de samba e maracatus do domingo é de R$ 5,5 mil, R$ 4,5 mil e R$ 3,5 mil para 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente. Já a dos cordões, é de R$ 5,5 mil e R$ 4,5 mil para 1º e 2º lugares. O primeiro colocado do maracatu que desfilou no sábado conquista a oportunidade de competir no domingo do Carnaval do ano seguinte.

Confira o resultado das agremiações:

Categoria Maracatus (Sábado)

1º lugar: Nação Iracema (116 pontos)

2º lugar: Rei Zumbi (111 pontos)

3º lugar: Obalomi (106 pontos)

Categoria Maracatus (Domingo)

1º lugar: Rei de Paus (117 pontos)

2º lugar: Vozes da África (117 pontos)

3º lugar: Nação Baobab (114 pontos)

Categoria Cordão

1º lugar: As Bruxas (116 pontos)

2º lugar: Vampiro da Princesa (112 pontos)

3º lugar: Princesa no Frevo (101 pontos)

Categoria Blocos

1º lugar: Balakubaku Folia (114 pontos)

2º lugar: Turma do Mamão (114 pontos)

3º lugar: Amigos do Zé (111 pontos)

Categoria Afoxés

1º lugar: Omorisá Odé (158 pontos)

2º lugar: Filhos de Oyá (157 pontos)

3º lugar: Obá Sá Rewá (155 pontos)

Escolas de Samba

1º lugar: Unidos do Acaracuzinho (174 pontos)

2º lugar: Tradição da Bela Vista (170 pontos)

3º lugar: Imperadores da Parquelândia (169 pontos)