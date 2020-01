Conheça opções de parques estaduais para visitar nas férias

Para quem gosta de aproveitar as férias de forma mais tranquilida e divertida, uma boa opção são os parques estaduais. As Unidades de Conservação (UCs) possuem estruturas voltadas para o atendimento ao público e deverão ser bastante utilizadas neste período.

Os visitantes podem optar por roteiros de trilhas, parquinhos infantis, academia ao ar livre, música, yoga, observação de pássaros, educação ambiental e até mesmo, práticas esportivas mais radicais e eco aventuras. Os parques também propiciam a realização de piqueniques, celebrações e eventos.

Parque do Cocó

Ednei Teixeira quis sair da rotina e trocou a praia pelo parque. Organizou com a esposa e um casal amigo, uma manhã de piquenique no Cocó. “Meus amigos sempre falavam da beleza daqui e eu fiquei curioso e com vontade de conhecer o local”, disse. A massoterapeuta, Maria Madelena de Oliveira, “sente-se” em casa no parque, para onde vai todos os domingos praticar yoga. “Aqui, eu abraço o verde”, declarou.

O espaço é um ambiente propício para a prática de atividades físicas e piqueniques FOTO: DIVULGAÇÃO

Aos domingos, de 7h às 12h, o Cocó oferece atividades como yoga, tai chi chuan, zumba, slackline, jogos coletivos, brincadeiras infantis, pintura facial, contação de histórias, teatro de bonecos, teatro de rua, malabares e trilhas. Tem o arvorismo com as dez estações de eco aventura, inclusive, aos sábados e feriados, de 8h às 12h e de 14h às 17h.

Também é possível passear de barco pelo rio que corta o parque. O serviço é de terça a domingo e os horários variam de acordo com a tábua de marés. O agendamento deve ser realizado pelo telefone: (85) 3234-3574. São três opções de serviços: 20 minutos, 1h10mim e 2 horas. O passeio mais longo vai até a Sabiaguaba e possibilita um banho de mar.

Para o público esportivo que já contava com academia ao ar livre, quadras poliesportivas para a prática de futsal, basquete e voleibol, além das quadras de areia para o vôlei de praia e beach tênis, agora vai poder contar também com uma Areninha. O equipamento, que possui campo society, grama sintética, iluminação e banheiros, fica próximo ao anfiteatro.

O Cocó ainda dispõe de um calçadão de 1.300 metros, sinalizado para a prática de cooper e caminhadas.

Parque Botânico

Localizado às margens da CE-090 (na confluência com a rodovia Sol Poente – CE-085), em Caucaia, o Parque Estadual Botânico também é muito visitado e tem programação especial aos domingos, de 9h às 12h. Para aproveitar os dias de férias com qualidade e muita diversão, o Parque Estadual Botânico é uma ótima opção para o primeiro contato com uma unidade de conservação.

“São 6km de trilhas e uma vasta diversidade de fauna e flora”, conta o gestor do local, George Feijão. “Por conta da sua variedade ecológica, o Parque é bastante utilizado para ações de educação ambiental por escolas, grupos e afins”, explica. O equipamento conta com um meliponário, orquidário, museu, xiloteca, espelho d’água, horto medicinal e banco de germoplasma e um viveiro de mudas. Para agendar visitas, é preciso ligar para: 3342 0794.

ARIE do Sítio Curió

As principais atividades envolvem o contato com a natureza FOTO: DIVULGAÇÃO

A ARIE do Sítio Curió está inserida no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, com acesso pela Avenida do Curió, nº 1000. Entre seus atrativos estão a prática de ecoturismo, trilhas ecológicas, caminhadas, contemplação de exemplares de fauna e flora preservada, práticas esportivas compatíveis com a natureza e espaços reservados para piqueniques. Aos domingos, de 8hs às 12h, os visitantes do Curió podem contar com a programação do Projeto Viva o Parque.

Estação Ecológica do Pecém

Localiza-se a 57 km de Fortaleza, nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, e tem acesso pela CE – 085. Apresenta espécies bioindicadoras do estado vital do ecossistema, servindo de corredor para a APA do Lagamar do Cauípe e APA do Pecém. Juntas, formam um cinturão verde protetor do ecossistema costeiro.

O espaço proporciona vista para o espetáculo das dunas móveis FOTO: DIVULGAÇÃO

A equipe gestora das duas áreas protegidas promove palestras educativas e quatro caminhadas ecológicas. Tem ainda o espetáculo das dunas móveis e a visão privilegiada do Porto do Pecém e das APAs do Lagamar do Cauípe e do Pecém. A área é de proteção integral, portanto, as visitas, de segunda a sexta, de 8h às 17h, são controladas e exigem agendamento pelo site.

Parque Estadual Sítio Fundão

Com 93,52 hectares de Flora Nativa, o Parque Estadual Sítio Fundão fica em área urbana no município de Crato. “Espaço ideal para fazer trilhas curtas, a pé ou de bicicleta”, afirma a gestora Dágila Ramonita Ribeiro. A UC apresenta predominância de espécies de fauna e flora típicas dos biomas Caatinga e Cerrado, além de edificações históricas tombadas e um pequeno cânion formado pelo rio Batateira.

“Um exemplo é a Casa de Taipa, uma edificação histórica, construída em 1950 e única no Brasil com um andar”, explica Dágila. Recentemente, o espaço que abriga o Centro de Visitantes foi restaurado, preservando os aspectos de sua construção original. O Centro de Visitantes funciona como núcleo de sensibilização e educação ambiental, oferecendo opções de lazer e serviços.