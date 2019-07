Conheça filhote que ajudou a Disney a criar o Simba em novo 'Rei Leão'

A filhote de leão Bahati, do zoológico de Dallas, nos Estados Unidos, serviu de referência para criar as imagens do pequeno Simba no novo filme "O Rei Leão".

Quando tinha apenas um mês de idade, a Disney teve acesso aos vídeos de Bahati para a equipe de animação usá-la para projetar seus movimentos e comportamentos no personagem. O zoológico publicou um desses vídeos em suas redes sociais. O material trazia gravações da filhote aprendendo a andar e de quando ela lambia as gotas de leite ao redor do focinho. "Nós capturamos cada momento, não importa o quão pequeno seja." Veja o vídeo: