Conheça dez artesãos do Cariri e saiba onde encontrar as peças na região

Como polo da cultura cearense, o Cariri também se destaca pelo artesanato produzido na região. São homens e mulheres que manufaturam a madeira crua, o barro, o couro, a palha de carnaúba e de milho, e, a partir dessas matéria-primas, retratam o lugar de onde produzem.

A Expocrato 2019, feira agropecuária e festival que acontece a partir deste sábado (13) e prossegue até o dia 21 de julho, também é a oportunidade de os criadores apresentarem o trabalho.

A Coordenadoria de Artesanato do Ceará (Ceart) montou um estande que reúne peças de 47 entidades organizadas e grupos produtivos da região, totalizando 720 artesãos. Isso também acontece no espaço do Sebrae, onde 25 produtores foram contemplados com trabalhos em bordado, couro, madeira e pedra cariri.

Ao longo de todo o ano, as peças podem ser encontradas em lojas de associações e nos próprios ateliês dos artesãos. O Diário do Nordeste selecionou dez artesãos que produzem artesanato no Cariri para você conhecer a região a partir do trabalho de cada um deles, além de sugerir outros locais onde podem ser adquiridos o autêntico artesanato da Região Sul do Ceará. Confira:

Espedito Seleiro

FOTO: NATINHO RODRIGUES/THIAGO GADELHA

Fruto da quinta geração de uma família de vaqueiros e seleiros, o artesão é referência nas criações em couro. Com essa matéria-prima, produz peças de vestuário (bolsas, calçados, chapéus) e móveis (bancos, poltronas). O mestre da cultura, reconhecido nacional e internacionalmente, mantém ateliê em Nova Olinda onde comercializa os produtos. O espaço tem ainda um memorial com a história do artesão e a relação da família com o couro.



Ateliê Espedito Seleiro

Endereço: Rua Monsenhor Tavares, 190, Centro, Nova Olinda/CE

Informação: (88) 3546.1432 / (88) 99294.2195

Funcionamento: Segunda a sábado, 7h às 17h. Domingo, de 7h às 12h.

O que pode encontrar: bolsa, sandália, peças decorativas, sapato, cadeira, moldura de espelho.

Corrinha Nascimento

FOTO: REPRODUÇÃO/MARÍLIA CAMELO

Habilidosa com o barro, a artesã modela peças utilitárias e decorativas há 26 anos no Sítio Baixa do Quaresma, localizado a 5 km de Missão Velha. É possível, ainda, conhecer o processo de produção que inclui os tradicionais potes e panelas. No entanto, os móbiles, construídos com peças de argila, são o diferencial do trabalho da artesã. Corrinha desenvolveu 12 tipos diferentes do produto, com preços que variam de R$ 35 a R$ 60.

Ateliê Corrinha Nascimento

Endereço: Sítio Baixa do Quaresma. À Margem da CE 293. Próximo ao Aquas Park Cariri. Missão Velha.

Informação: (88) 99619.3610

O que pode encontrar: Móbiles modelados em argila e outras peças decorativas e utilitárias

Gertrudes Leite

FOTO: ANDRÉ COSTA/MARÍLIA CAMELO

Uma das lideranças do grupo "Bonequeiras no Pé de Manga", a artesã do Crato fabrica bonecas de pano em variados modelos e tamanhos. A tradicional mede 22 cm e pode ser encontrada em personagens como Frida Khalo, Lampião, Santo Antônio e Padre Cícero. Além das bonecas, há broches e peças desenvolvidas com a mesma técnica.

Bonequeiras no Pé de Manga

Endereço: Avenida Perimetral, 235, São Miguel, Crato. Próximo ao Demutran.

Informação: (88) 99947.2080

Funcionamento: Por marcação

O que pode encontrar: Bonecas de pano, broches, personagens.

Silvana Santos

FOTO: REPRODUÇÃO/MARÍLIA CAMELO

Com experiência de uma família de escultores, a artesã de Juazeiro do Norte desenvolve trabalho de arte sacra em madeira. Entre as peças, estão santos e oratórios. Um dos mais pedidos é o oratório em que a madeira bruta é preservada por fora, enquanto na parte interna Silvana talha imagens sagradas. Representações da santa ceia e o do Divino Espírito Santo estão na cartela de peças da artista que tem mais de 30 anos como escultora.

Oficina Silvana Santos

Endereço: Rua do Limoeiro, 2077, Pirajá. Juazeiro do Norte.

Funcionamento: Combinar com antecedência

Informações: (88) 99691.9576 / (88) 98882.6101 (WhatsApp)

O que pode encontrar: esculturas em madeira.

Maria de Lourdes Candido

FOTO: JARBAS OLIVEIRA/FRANCISCO MOREIRA DA COSTA

Matriarca da família Cândido, Maria de Lourdes confecciona placas e esculturas de barro com figuras regionais. Faz isso há mais de 50 anos. As peças trazem representações da cultura popular, como o reisado, o pau da bandeira de Santo Antônio, as bandas cabaçais e temas do cotidiano do Cariri. O material é produzido por ela e outras seis parentes.

Visitação

Endereço: Rua Boa Vista, 55, Centro. Juazeiro do Norte.

Informação: (88) 98835.2874 / (88) 98824.7679

Funcionamento: Segunda a sexta, 8h às 18h. Sábado de 8h às 12h. Marcar com antecedência.

O que pode encontrar: Peças em barro, quadros e esculturas.

Célia Freitas

Atuando na manipulação da palha de milho, a artesã produz acessórios e mobiliários com a matéria-prima há pelo menos 20 anos. É uma das lideranças à frente do grupo Genipoart, que reúne artesãs dedicadas na confecção de peças com o produto. Todas estão envolvidas no processo, desde a retirada da palha, passando pelo tingimento e a manufatura dos produtos.

Loja Mestre Noza

Onde: Avenida Padre Cícero, 2555, Triângulo. Loja 33, piso L1, no Cariri Garden Shopping. Juazeiro do Norte.

Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 20h.

Informações: (88) 98847.1724 (artesã)

O que pode encontrar: Bolsas, cestas e baús feitos com palha de milho

Beto Soares

FOTO: ANTONIO RODRIGUES

Integrante do Centro de Cultura Popular Mestre Noza, em Juazeiro do Norte, o artesão trabalha com arte sacra em madeira, além de representar figuras da cultura popular. Desenvolve o ofício por mais de 30 anos. Beto foi um dos 32 artesãos juazeirenses que produziram ex-votos exibidos em exposição do artista chinês Ai Weiwei. Entre as peças comercializadas, estão representações do Padre Cícero, Patativa do Assaré e Antônio Conselheiro.

Associação dos Artesãos Mestre Noza

Endereço: Endereço: Rua Interventor Francisco Erivanio Cruz, 253, Centro, no Vapt-Vupt de Juazeiro do Norte. (Provisório)

Informação: (88) 98863-7574 / (88) 3511.3133

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Sábado, das 7h às 14h

O que pode encontrar: Esculturas em madeira

Nil Morais

Integrante da nova geração de artesãos Juazeiro do Norte, Nil Morais desenvolve o ofício de escultor em madeira há pelo menos seis anos e já ganha destaque. Ele teve o trabalho escolhido para estampar o convite da exposição do chinês Ai Weiwei, em São Paulo (2018). Nil iniciou o trabalho na Associação Mestre Noza, mas agora desenvolve o trabalho no Cumpadres Ateliê, que montou em parceria com outros dois escultores. Entre as peças, têm representações de Maria Bonita, Lampião e São Jorge, além de objetos decorativos.

Cumpadres Ateliê

Endereço: Avenida Ailton Gomes, 1354, Pirajá. Juazeiro do Norte

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, 8h às 18h. Sábado de 8h às 12h.

Informações: 88 98829.0591

Instagram: @morais.nil

O que você pode encontrar: Esculturas em madeira

Boni

Com uma tipologia mais divertida, o escultor Boni desenvolve peças que se aproximam da toy-art. Pela manipulação da madeira, cria representações de figuras populares do Cariri, como o Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo, além de personagens da cultura popular e a artistas. As esculturas são confeccionadas com 13 cm de altura. Também desenvolve chaveiros de madeira e quadros para parede.

Boni Artesão

Informações: (88) 98854.0995 (WhatsApp)

Instagram: @boni_artesão

O que pode encontrar: bonecos em madeira, chaveiro e quadros

Lusyennir Lacerda e Demóstenes Fidélis

O casal de artesãos usa a fécula de mandioca como matéria-prima para a confecção de esculturas. Há 16 anos, Lusyennir e Demóstenes desenvolvem jogos de xadrez nos quais as peças são substituídas por personagens da cultura popular em temas como Guerra de Canudos, reisados e cangaço. As peças variam entre os tamanhos de 20x20 cm e 60x60 cm.

Ateliê Goma e Arte

Endereço: Rua José Florenço Vasconcelos, 117, Salesiano, Juazeiro do Norte.

Telefone: (88) 3511.2269 / (88) 99785.6051

Facebook: Goma e Arte

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 8 às 17h. Sábado, das 8h às 12h. Precisa de agendamento prévio.

O que encontrar: Jogos de xadrez modelados com fécula de mandioca



Outros espaços para encontrar artesanato no Cariri:

Centro de Cultura Popular Mestre Noza

O que encontrar: Artesanato em madeira, barro, palha, zinco e outras tipologias

Endereço: Rua Interventor Francisco Erivanio Cruz, 253, Centro. Juazeiro do Norte. (Local provisório)

Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h às 17h. Sábado das 7h às 14h.

Informações: (88) 3511.3133 / (88) 98819 9234 (WhatsApp)

Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero

O que encontrar: Peças em palha do milho, carnaúba, madeira e sisal

Endereço: Rua Padre Cícero, 210, Centro, Juazeiro do Norte.

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h às 14h.

Informações: (88) 3512.2829 / (88) 98883-6437

Instagram: @maedasdoresartesaos

Facebook: Mães das Dores Artesãos

Grupo AIRAM (Associação dos Artesãos Irmãos e Amigos da Arte Monsenhor Murilo)

O que encontrar: peças em palha de milho, madeira, arame galvanizado.

Endereço: Rua Santa Luzia, 184, Centro, Juazeiro do Norte.

Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h30 às 17h. Sábado, das 8h à 13h.

Telefone: (88) 98821.8514 / (88) 98821.8514 (WhatsApp)

Instagram: @airam_arte

Associação dos Artesãos de Santana do Cariri

O que encontrar: Redes de dormir tecidas em almofadas (rendas de bilros) em renda de bilro e macaúba

Endereço: Rua Deputado Furtado Leite, no prédio do Casarão Cultural Coronel Felinto Cruz, Centro. Santana do Cariri.

Funcionamento: Segunda-feira a domingo, das 8h às 14h.

Telefone: (88) 99961 8225 / (88) 99961 8225 (WhatsApp)

Griff do Vaqueiro

O que encontrar: Artigos em couro, madeira e alforje

Endereço: Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 529, Gisélia Pinheiro. Crato.

Funcionamento: Segunda a sexta, de 7h às 18h. No sábado de 7h às 14h.

Informações: (88) 3521.7973 / (88) 99927 0967