Conheça as personalidades agraciadas com a Comenda Patativa do Assaré 2020

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará divulgou a lista de personalidades agraciadas com a Comenda Patativa do Assaré 2020. Antônio Rosemberg de Moura, Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho, Josenir Amorim Alves de Lacerda, Raimundo Fagner Cândido Lopes e Raimundo Oswald Cavalcante Barroso foram os escolhidos para receber a codecoração.

A cerimônia de entrega da Comenda será realizada no dia 5 de março de 2020, durante a festa de comemoração do nascimento de Patativa do Assaré, que faz parte do Calendário Cultural Oficial do Estado do Ceará. O evento é aberto ao público e acontecerá na cidade de Assaré.

As indicações foram feitas online e pelo público, sendo acompanhadas de justificativa do mérito dos nomes sugeridos. Os indicados foram avaliados por uma Comissão de Seleção composta por sete membros: três integrantes do Conselho Estadual de Política Cultural do Ceará (CEPC); dois integrantes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará; um representante da Universidade Regional do Cariri (URCA); e um representante da Fundação Memorial Patativa do Assaré.

A condecoração visa promover o reconhecimento de pesquisadores, artistas, poetas e cantores populares e tradicionais que, assim como fez o grande poeta popular Patativa do Assaré, por meio de sua obra ou atuação, levam adiante os saberes e os fazeres da cultura popular.