Conheça a coreografia de "Hit Contagiante"; assista

A composição "Hit Contagiante" é o destaque do brega-funk para o Carnaval 2020. A música, de Felipe Original, utiliza trechos do refrão de "Evoluiu", do MC Kevin o Chris, atual fenômeno do funk carioca. A letra foi responsável por mudar a vida de Felipe Original que ganhou até videoclipe no Canal KondZilla.



No YouTube, a canção foi lançada em outubro de 2019. O clipe de "Hit Contagiante" foi assistido, até terça-feira (18), por 12,9 milhões de internautas.

Os instrutores Ana Paula Rocha, Bia Cabra, Darah Santos, Hilley Peixe e Juan Lucas, do Fit Dance Ceará, ensinam a coreografia de "Hit Contagiante", a pedido do Sistema Verdes Mares (SVM).



Assista: