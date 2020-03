Conheça 10 canais do Youtube com conteúdo pedagógico para crianças

Com a suspensão temporária das aulas escolares por conta do novo coronavírus, manter a rotina de estudos das crianças pode ser um desafio. A tecnologia pode se tornar uma grande aliada para os pais nesse momento. Além de gerar entretenimento, alguns canais do Youtube produzem conteúdos pedagógicos para o público infantil. Por meio da música, desenho animado e ilustrações, as crianças podem aprender sobre ciências, literatura, hábitos de higiene, geografia e até culinária de forma divertida.

Alex, desenhos animados e educacionais

A série instiga as crianças a explorar e a descobrir o mundo ao redor delas. Alex, o personagem principal, passa por diversas aventuras ao lado de seu cachorro. Na animação, são apresentadas músicas que ensinam nomes de animais, vegetais, além de outros conteúdos.

Ticolicos

O canal Ticolicos é conduzido pelo personagem Ludi, um boneco laranja que a cada semana responde uma curiosidade para as crianças. Com o objetivo de estimular o público infantil a fazer suas próprias descobertas, Ludi ensina receitas, artesanato, esclarece dúvidas e propõe desafios.

Turma do Seu Lobato

O canal educativo que apresenta uma série de músicas e ensinamentos para o público infantil. Nos vídeos, Seu Lobato fala das letras do alfabeto, preservação do meio ambiente e cuidados com a higiene.

Show da Luna

Luna é uma garota apaixonada por ciência que enxerga o planeta Terra como um grande laboratório. A cada episódio, a pequena cientista explica fenômenos da natureza.

Minuto da Terra

O canal usa animações com até 3 minutos de duração para ensinar ciências e explicar curiosidades, fenômenos e características do planeta Terra.

Universidade das Crianças

O canal educativo é um projeto de divulgação científica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que aborda curiosidades sobre a natureza e do corpo humano por meio de curtas de animação e textos ilustrados.

Palavra Cantada

O grupo musical Palavra Cantada, formado pelos músicos Paulo Tatit e Sandra Peres, produz um conteúdo com letras, brincadeiras e arranjos em seu canal do Youtube, que pretende ensinar as crianças de forma lúdica e divertida.

Mãos Aventureiras

No canal "Mãos Aventureiras", a professora Carolina Hessel conta histórias em Libras.

Mundo Bita

Mundo Bita faz parte do grupo de canais musicais para crianças. Os vídeos buscam ensinar o público infantil sobre temas importantes por meio das canções.

Turminha do Paraíso

Os vídeos da "Turminha Paraíso" são protagonizados por uma família e alguns animais que por meio de músicas pretendem ensinar números, cores e informações sobre a natureza para as crianças.