Conflitos culturais de convivência nas cidades contemporâneas são objeto de estudo de pesquisadores

Conflitos sociais e culturais que dificultam a convivência com o outro, hoje marcada pela diversidade, motivaram a tentativa de criação de um Índice de Convivência Intercultural (ICI) a partir das análises de pesquisadores latino-americanos. O resultado desse estudo pode ser conferido na publicação virtual gratuita Observatório Itaú Cultural, organizada pela instituição cujas programações presenciais estão suspensas devido à pandemia do coronavírus.

A finalidade dessa edição especial é detectar a dimensão do impacto dos atuais conflitos decorrentes de drásticas diferenças na interação entre as pessoas, buscando possíveis saídas e soluções.

Foram abordados os conflitos relacionados às sete dimensões – étnica, orientação sexual, religião, imigrantes e refugiados, grupos etários, mulheres e pessoas com deficiência –, em paralelo a busca de dados estatísticos que contribuem para a construção do índice.

A publicação também contempla ensaios e entrevistas com atores sociais contemporâneos, como Mirian Cisneros (líder dos Kichwa de Sarayaku, na Amazônia equatoriana) e Néstor García Canclini (antropólogo argentino).

O ICI foi proposto pela crença de que as diferenças culturais são oportunidades para o desenvolvimento coletivo e a realização pessoal, sendo as políticas culturais um meio de também favorecer convivências solidárias e colaborativas. Apesar da falta de dados sobre essas diferenças e a amplitude do tema, que acabaram inviabilizando a construção de um índice, um amplo debate sobre os processos da pesquisa foi suscitado.

Ele acabou transformando-se nesta edição especial da Revista Observatório, normalmente lançada a cada seis meses pelo instituto. Ela trás mais de 200 páginas de artigos e reflexões teóricas sobre o tema, feitos por pesquisadores latino americanos, que apresentam diversas perspectivas a respeito da temática.

Neste período de suspensão de atividades na sede do Itaú Cultural (SP), o instituto vai ampliar a produção de conteúdos para diversos públicos, como podcasts, cursos de EAD e vídeos, no site e redes sociais da instituição e na Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.

Observatório Itaú Cultural – edição especial - Convivência Intercultural - Perspectiva Latino Americana

