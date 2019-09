Confira sete dicas do que fazer no IX Encontro Sesc Povos do Mar

Ouça uma história de pescador, deixe um indígena pintar sua pele, experimente uma tapioca com café quentinho servido na quenga do coco, toque em artesanias que vem do fundo do oceano. Essas e outras experiências estão disponíveis gratuitamente a apenas 14 km do Centro de Fortaleza, no IX Encontro Sesc Povos do Mar, cujas atividades iniciaram no último domingo (22) e seguem até o dia 26, no Sesc Iparana Hotel Ecológico, em Caucaia.

Para facilitar sua vivência no evento, listamos algumas atividades permanentes e imperdíveis aos visitantes. Vale ressaltar que algumas delas continuarão até o encerramento do V Encontro Sesc Herança Nativa, que acontece no mesmo local, de 26 a 29 de setembro.

1. Casa das Tapiocas

Tapioca feita na pedra, acima do forno a lenha, e café quentinho servido na quenga do coco FOTO: KID JÚNIOR

Dona Helena é a anfitriã do ambiente que reúne seis tapioqueiras e dois raladores de coco de Guajiru, Trairi cearense. A fila que se forma em frente ao lugar todos os dias, de 9h às 12h e de 15h às 20h30, é justificada pela degustação gratuita de um sabor indígena tradicional: a tapioca. Finalizada numa pedra acima do forno a lenha, a iguaria é servida com um café quentinho na quenga do coco. Só vá com calma para não queimar a língua!

2. Estaleiro de peixe seco

Estaleiro de peixe seco organizado por pescadores de Bitupitá, Barroquinha FOTO: KID JÚNIOR

Camurupim, cavala, cará, xaréu, atum, piraroba, arraia, sardinha e espada são alguns dos peixes expostos no estaleiro organizado pelo pescador Francisco José, de Bitupitá, Barroquinha. Temperados com sal, eles ficam até o último dia do evento expostos ao sol, uma técnica tradicional da comunidade para conservar o sabor dos pescados por mais tempo. No mesmo espaço, um peixe camurupim de 60kg a 80kg é assado todos os dias pelo pescador Plácido Luis, de Guajiru, e servido aos participantes no período da noite.

3. Cantos, danças e brincadeiras

Grupos artísticos a exemplo dos Papangus passam diariamente pelo palco de Cantos, Danças e Brincadeiras FOTO: KID JÚNIOR

Expressões artísticas e comunitárias sobem ao palco do evento, diariamente, de 14h às 22h30. O intercâmbio cultural acontece com mais de 1.500 brincantes de reisados, bois, pastoris, caninhas verdes, maracatus, teatro de bonecos e cocos. Eles apresentam manifestações populares tradicionais por meio do canto, da encenação e da dança.

4. Feira “Onde há rede, há renda”

Artesanias de diferentes comunidades costeiras estão disponíveis na Feira "Onde há rede, há renda" FOTO: KID JÚNIOR

Rendas, artesanias feitas com sementes nativas, búzios, conchas e outros elementos do mar são alguns exemplos do que pode ser adquirido como lembrança do Encontro. O espaço serve para exposição, comercialização e troca de produtos e artesanatos tradicionais confeccionados pelas comunidades costeiras.

5. Pintura corporal de grafismos indígenas de jenipapo e urucum

Grafismos indígenas dos povos Tapeba, Jenipapo Kanindé e Pitaguary podem ser registrados na pele durante o evento FOTO: KID JÚNIOR

Os povos Tapeba, de Caucaia, Jenipapo Kanindé, de Aquiraz, e Pitaguary, de Maracanaú, estão registrando na pele dos visitantes a sua arte ancestral. Os grafismos, feitos de jenipapo e urucum, trazem representações do cotidiano nessas aldeias. Os interessados devem pegar um ticket, distribuído gratuitamente na recepção do evento, no começo da manhã e/ou da tarde. Como as vagas são limitadas, alguns povos também estão oferecendo as pinturas a partir de R$10.

6. Oficinas

Oficinas de diferentes temáticas acontecem diariamente nos três turnos FOTO: KID JÚNIOR

Artesanias de mais de 50 municípios cearenses estão distribuídas em oficinas oferecidas nos três turnos do evento. As atividades incluem os cinco eixos temáticos do encontro: Feito à Mão; Sabores, Saberes e Saúde; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Cantos, Danças e Brincadeiras; e Dragões do Mar. Nos espaços, você pode aprender desde as propriedades curativas de alguns elementos da natureza até o aproveitamento artesanal de matérias-primas como barro, palha e escamas de peixe.

7. Exposição de lustres com escamas de camurupim

Lustres feitos com escamas de camurupim iluminam a noite do Encontro Sesc Povos do Mar FOTO: KID JÚNIOR

Durante a noite, as árvores do Encontro ganham uma iluminação especial: são os lustres feitos com escamas de camurupim por artesãos de Flecheiras, no Trairi cearense. Eles também podem ser admirados durante o dia. Os objetos de decoração estão à venda com preços a partir de R$ 80.

*Casa das Tapiocas; Cantos, Danças e Brincadeiras; Feira “Onde há rede, há renda”; Pintura corporal de grafismos indígenas de jenipapo e urucum; e algumas oficinas se estenderão até o encerramento do V Encontro Sesc Herança Nativa.

Serviço

IX Encontro Sesc Povos do Mar. Até o dia 26 de setembro, de 7h30 às 22h30, no Sesc Iparana Hotel Ecológico (Av. José de Alencar, 150 - Caucaia). Aberto ao público. Programação completa no site do evento.