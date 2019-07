Confira receitas preparadas a partir de espécies nativas do Ceará

Caju, cajá, pequi e murici são alguns dos frutos característicos da região Nordeste que ganharam notabilidade em publicação nacional dedicada à difusão e à preservação de espécies nativas do País. O livro “Biodiversidade Brasileira: sabores e aromas”, disponível para download gratuito no site do Ministério do Meio Ambiente, contou com a colaboração de gastrônomos, nutricionistas e pesquisadores cearenses.

Abaixo, veja receitas de entrada, prato principal, sobremesa e bebida alcóolica que têm como base alguns dos ingredientes mais presentes no Ceará.

1. Envoltine de abobrinha com moqueca de caju

Lâminas de abobrinha assadas e recheadas com fibra de caju temperada

Envoltine de abobrinha com moqueca de caju FOTO: ROBSON MOTA

Entrada / Couvert

Rendimento: 16 porções

Porção: 100g

Rendimento total: 1600g

Ingredientes:

2 abobrinhas

3 colheres de sopa de óleo de dendê

2 xícaras de chá de cebola roxa (cubo pequeno)

¾ de xícaras de chá de pimentão verde (cubo pequeno)

1⅓ xícara de chá de tomate (cubo pequeno)

1 maço de coentro picado finamente

1 maço de cebolinha picada finamente

3½ xícaras de chá de fibra de caju

2 xícaras de chá de leite de coco

2 colheres de chá de sal

2 colheres de chá de pimenta-do-reino

2 colheres de chá de molho de pimenta

Modo de preparo:

Fatiar a abobrinha, em um mandolin, no sentido do comprimento, com espessura de 5mm. Dispor as fatias em uma assadeira. Levar ao forno (180°C) por cinco minutos ou até dourar. Reservar. Moqueca.

Refogar, no óleo de dendê, a cebola, o pimentão e o tomate. Acrescentar o coentro e a cebolinha, picados finamente.

Acrescentar a fibra de caju e adicionar o leite de coco, o sal e a pimenta. Cozinhar. Reservar.

Montagem:

Dispor as lâminas de abobrinha em papel manteiga, lado a lado, sem espaço entre elas. Rechear com a moqueca de fibra de caju. Enrolar, apertando bem.

Cortar o rolo na largura das lâminas de abobrinha. Retirar o papel manteiga e servir ainda quente.

Sugestão:

Fibra de caju: Furar o fruto, espremer para retirar todo o suco, fatiar ou desfiar o caju. A porção de envoltine deve conter uma lâmina de abobrinha de 15g, recheada com 85g de moqueca de caju.

Utensílios utilizados:

Mandolin; assadeira; papel manteiga; panela de fundo triplo; faca de chef; pratos para servir; colheres; xícaras.

2. Risoto de pequi com carne de sol

Arroz arbóreo cremoso cozido com carne de sol e pequi

Risoto de pequi com carne de sol FOTO: ROBSON MOTA

Prato principal

Rendimento: 3 porções

Porção: 380g

Rendimento total: 1140g

Ingredientes:

Fundo de pequi (caldo aromático a base de pequi e vegetais)

¼ de xícara de chá de tomate (em cubos)

1½ xícara de chá de cebola branca (em cubos)

¼ xícara de chá de pimentão verde (em cubos)

2 xícaras de chá de carne de sol, dessalgada (cubo pequeno)

2 dentes de alho (em cubos)

3 colheres de sopa de pequi-branco (polpa)

3 unidades do caroço de pequi-branco

1 xícara de chá de vinho branco

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

Modo de preparo:

Fundo de Pequi

Cozinhar, em fogo brando, caroços de pequi, cebola branca, pimentão, tomate e alho em dois litros de água, por duas horas ou até a água concentrar o sabor dos legumes. Reservar.

Risoto

Refogar, com azeite, metade do alho e da cebola, acrescentar o arroz e mexer constantemente para liberar amido.

Adicionar o fundo de legumes ao cozimento do arroz e cozinhar até ficar al dente. Reservar.

Refogar a carne de sol, com o restante do alho e da cebola. Dourar.

Acrescentar o tomate e o pimentão, mexendo sempre. Misturar a carne refogada ao risoto. Servir, com um caroço de pequi cozido para decorar.

Utensílios utilizados:

Panela funda; faca de chef; panela de fundo triplo; colher de arroz de altileno; copo medidor com bico; peneira; concha; colheres; xícaras.

3. Cheesecake de cajá sem glúten e sem lactose

Torta cremosa de queijos sem lactose, com massa de biscoito sem glúten

Cheesecake de cajá sem glúten e sem lactose FOTO: ROBSON MOTA

Ingredientes:

Massa

1 pacote de cookie de castanha de caju e castanha-dopará, sem glúten

1 colher de sopa de gordura vegetal

Recheio

1 xícara de chá de leite condensado, sem lactose

2½ xícaras de chá de queijo cottage, sem lactose

¾ xícara de chá de requeijão, sem lactose

1 colher de chá de baunilha (extrato)

1 ovo

1 colher de chá de caldo de limão

Cobertura

½ xícara de chá de cajá (polpa)

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de amido de milho

Modo de preparo:

Massa

Triturar os biscoitos. Adicionar a gordura vegetal e misturar, com as pontas dos dedos, até obter uma massa moldável. Colocar em forma de fundo removível.

Assar, em forno pré-aquecido (180°C), por 10 minutos, até a massa ficar dourada. Reservar. Recheio

Bater, no liquidificador, todos os ingredientes do recheio, até a massa ficar cremosa.

Cobertura

Diluir o açúcar e o amido na polpa de cajá. Cozinhar em fogo brando até ponto napê.

Montagem

Cobrir a massa pré-assada com o recheio. Assar, em forno pré-aquecido (180°C), por 35 minutos. Congelar por duas horas. Servir com a calda de cajá e adornos de açúcar caramelado (opcional). Utensílios utilizados Bowl; liquidificador; forma de aro removível; panela de fundo triplo; espátula de silicone; colheres; xícaras.

4.Batida de murici

Bebida alcoólica à base de cachaça e polpa de murici

Batida de murici FOTO: ROBSON MOTA

Ingredientes:

½ xícara de chá de murici (polpa)

2 colheres de sopa de cachaça prata

3 colheres de sopa de açúcar cristal

1 xícara de chá de gelo

Modo de preparo:

Misturar, em uma coqueteleira, todos os ingredientes.

Fechar o recipiente e agitar vigorosamente por 30 segundos.

Dispor em um copo e servir imediatamente (5ºC).

Utensílios utilizados:

Coqueteleira; copo de batida; colheres; xícaras.

Fonte das receitas:

Biodiversidade Brasileira: sabores e aromas [recurso eletrônico] / Editores Raquel de Andrade Cardoso Santiago, Lidio Coradin; Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade. – Brasília, DF: MMA, 2018.