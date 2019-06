Confira programação cultural para o Dia dos Namorados em Fortaleza

O Dia dos Namorados é comemorado nesta quarta-feira (12), e para quem deseja curtir a data, opções variadas na programação cultural de Fortaleza facilitam a escolha do melhor passeio para os apaixonados.

Apresentação gratuita do cantor Paulo Ricardo no shopping RioMar, filmes do Festival Varilux, tributo ao Frank Sinatra com a Orquestra Filarmônica do Ceará e sorteio de ingressos para cinema fazem parte do roteiro. Confira a lista completa:

Shows

1. Paulo Ricardo

O cantor Paulo Ricardo fará um show gratuito para os apaixonados no RioMar Fortaleza. A apresentação acontecerá às 19h30, na praça de alimentação do shopping. Em sua turnê "On The Rock", Paulo Ricardo traz para os palcos suas novas produções e sucessos de sua carreira solo, como “Dois”, “Tudo por Nada” e sua versão de “Imagine”. Relembrando a época do grupo RPM, Paulo inclui alguns hits da banda, como “Rádio Pirata” e “Olhar 43”.

2. Jantar do Namorados - Show de Camila Marieta

Participante do novo cenário da música cearense, Camila Marieta embala o Jantar dos Namorados do North Shopping Fortaleza, às 19h30. O show é gratuito Foto: Thiago Brito

Revelação da nova música cearense, Camila Marieta embala o Jantar dos Namorados do North Shopping Fortaleza. O evento gratuito acontecerá na praça de alimentação do shopping, às 19h30, e terá decoração temática, com cardápio organizado para a data, com massas e pizzas, além de sobremesa de brinde.

3. The Dillas

A banda The Dillas interpretará um repertório romântico, a partir das 19h, no Rio Mar Kennedy Foto: Reprodução/Facebook

A programação para os casais está garantida com o Jantar dos Namorados no RioMar Kennedy. O evento terá apresentação gratuita da Banda The Dillas, interpretando um repertório romântico a partir das 19h, na Praça de Alimentação, Piso L3.

4. Voz e violão com Kim Guerreiro

O baiano Kim Guerreiro é baiano, apresentará no North Shopping Jóquei um repertório mesclado com músicas pop nacionais e internacionais Foto: Divulgação

Para comemorar a data considerada mais romântica do ano, uma noite com música e sorteios acontecerá na praça de alimentação do North Shopping Jóquei, às 20h. Os casais poderão jantar ao som de Kim Guerreiro, que embala o público com um show em formato de voz e violão.

5. Tributo ao Frank Sinatra - Orquestra Filarmônica do Ceará

No Teatro RioMar Fortaleza acontecerá o “Tributo ao Frank Sinatra” pela Orquestra Filarmônica do Ceará, a partir das 20h. A apresentação terá interpretação dos tenores Ricardo Máximo e Franklin Dantas, além do cantor Milton Nunes. Os ingressos custam R$ 50 (inteira).

6. Tributo ao Roupa Nova

Relembrando músicas românticas como "Linda Demais" e "Whisky à go-go" da banda Roupa Nova, um tributo gratuito será apresentado na Praça de Alimentação do Grand Shopping, às 19h, para os casais apaixonados.

7. Tributo ao Elvis

No dia 12, o Hard Rock Café Fortaleza traz o show "Elvis Cover", com Gerard Presley, às 20h. Além disso, os casais ganharão duas taças de espumante, se levarem dois quilos de alimento não perecível. A entrada é gratuita, mas couvert artístico é R$ 15.

Cinema

1. Festival Varilux

Dirigido por Pierre Schoeller, o filme "A Revolução em Paris" participa do Festival Varilux Foto: Divulgação

Para os casais que curtem o escurinho do cinema, o Festival Varilux de Cinema Francês é uma boa opção. Em Fortaleza, os filmes podem ser conferidos no Cineteatro São Luiz, com ingressos custando R$10 (inteira), e no Cinema do Dragão do Mar, com entrada no valor de R$14 (inteira).

Integrando essa lista, o longa-metragem "A Revolução em Paris" é uma produção com temática histórica. O filme aborda o reinado de Luís XVI, quando o povo francês rebelou-se contra a monarquia e exigiu uma transformação na sociedade baseada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele será exibido no Dragão do Mar, às 20, e no Cineteatro São Luiz, às 16h.

Clique para conferir a programação completa do Festival Varilux no Dia dos Namorados:

Cineteatro São Luiz

Cinema do Dragão

2. Cine Solteiros

Para quem acha que, por estar solteiro não pode comemorar o Dia dos Namorados, pode se programar para curtir a data. No dia 12, o North Shopping Fortaleza organiza o "Cine Solteiros", com pré-estreia do filme “MIB: Homens de Preto Internacional”. Para participar da sessão, basta preencher o formulário fornecido via link no Stories do perfil de Instagram do shopping. São 75 pessoas selecionadas na ação, que dá direito a um par de ingressos e combo de pipoca e refrigerante.

Especial

1. Noite das Estrelas - Planetário Rubens de Azevedo

Dizem que olhar as estrelas com a pessoa amada é um gesto romântico. No dia 12, o Dragão do Mar promove a Noite das Estrelas, em frente ao Planetário, a partir das 19h. Todos os meses, sempre nas noites de Quarto Crescente Lunar, o planetário disponibiliza telescópios ao público em geral para observação astronômica da lua, planetas e nebulosas. Em caso de céu nublado, a sessão poderá ser interrompida ou cancelada. O evento é gratuito.

2. Noite Romântica Argentina

A "Noite Romântica Argentina" do Shopping Benfica terá apresentação de tango Foto: Divulgação

O romantismo do tango, ao som do violino, promete embalar os corações apaixonados no Shopping Benfica que, nesta quarta-feira (12), vai realizar a Noite Romântica Argentina, com música, apresentação de tango (flash mob) e decoração especial. O evento gratuito será a partir das 19h, na Praça de alimentação (1º piso).