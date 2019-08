Confira programação completa da 29ª edição do festival de cinema Cine Ceará

Com mais de 40 filmes entre curtas e longas, o Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema chega a 29ª edição, no fim deste mês. O evento acontece entre 30 de agosto e 6 de setembro, em Fortaleza.

O Cine Ceará terá entre os destaques a ficção “A Vida Invisível", de Karim Aïnouz, que será o filme de abertura, no dia 30, fazendo sua estreia nacional. A produção estrou no Festival de Cannes onde foi premiado como melhor filme na mostra Un Certain Regard. Além de Aïnouz, estarão presentes as atrizes Fernanda Montenegro, Julia Stockler e Carol Duarte.

No sábado (1º), o longa "Maria do Caritó", de João Paulo Jabur, terá a première mundial, com a presença do diretor, do autor Newton Moreno, da produtora executiva Elisa Tolomelli e da atriz Lilia Cabral, que será a segunda homenageada do festival, e receberá também o troféu.

A abertura, na sexta-feira (30) será para convidados. Para os outros dias, inclusive o encerramento, os ingressos estarão disponíveis, gratuitamente, uma hora antes do início de cada sessão, nas bilheterias do Cineteatro São Luiz e Cinema do Dragão.

Confira programação completa do 29º Cine Ceará

Dia 30/08 - sexta-feira



Local: Cineteatro São Luiz

19h30 – Solenidade de Abertura do 29º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema

Projeto Compartilha Animação – Entrega dos Certificados aos Alunos do Projeto Compartilha Animação e Exibição do curta A Máscara da Igualdade Dir. Telmo Carvalho. 3’. Brasil. 2019.

Homenagem - Karim Aïnouz



EXIBIÇÃO ESPECIAL

A vida invisível

Dir. Karim Aïnouz. Ficção. 139’. Brasil. 2019.

Classificação indicativa: 16 anos



Local: Praça do Ferreira

19h - Intervenção artística - Pifarada Urbana (CE)

23h - Música na Praça - Marcos Lessa (CE)

Dia 31/08 - sábado

Local: TVC

9h30 - 3º Reunião do Fórum Nordeste das Emissoras Públicas

Local: Hotel Oásis Atlântico

10h – DEBATE COM OS REALIZADORES (filmes exibidos na noite anterior)

12h - LANÇAMENTO DE LIVRO "A História do Cinema Para Quem Tem Pressa”. Autor: Celso Sabadin. Editora Valentina.



Local: Cinema do Dragão, sala 2

14h30 - MOSTRA OLHAR DO CEARÁ



Sessão 1 (1h44min. 14 anos)

Espavento

Dir. Ana Francelino. Ficção. 24’. Ceará. 2019.

Tremor iê

Dir. Elena Meirelles e Lívia de Paiva. Ficção. 89’. Ceará. 2019.



16h30 às 17h30 – DEBATE COM OS REALIZADORES

Local: Palco Rogaciano Leite

18h30 - Mostra Cinema na Praça



Local: Cineteatro São Luiz

19h – Homenagem - Lilia Cabral



EXIBIÇÃO ESPECIAL

Maria do Caritó

Dir. João Paulo Jabur. Ficção. 94’. Brasil.2019. Classificação Indicativa: 12 anos



MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Canção sem nome

Dir. Melina León. Ficção. 97’. Peru/Espanha/Estados Unidos. 2019.

Classificação Indicativa: 14 anos



Local: Praça do Ferreira

23h - Música na Praça - Superbanda (CE)



Dia 01/09 - Domingo



Local: Hotel Oásis Atlântico

10h – DEBATE COM OS REALIZADORES (filmes das mostras competitivas exibidos na

noite anterior)



Local: Cinema do Dragão, sala 2

14h30 - MOSTRA OLHAR DO CEARÁ

Sessão 2 (2h01 min. Livre)

A primeira foto

Dir. Tiago Pedro. Documentário. 30’. Ceará. 2018.

Currais

Dir. David Aguiar e Sabina Colares. Documentário. 91’. Ceará. 2019.

16h30 às 17h30 – DEBATE COM OS REALIZADORES

Local: Palco Rogaciano Leite

18h30 - Mostra Cinema na Praça

Local: Cineteatro São Luiz

19h – MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Ressaca

Dir. Patrizia Landi e Vincent Rimbaux. Documentário. 86’. Brasil/França. 2018.

Notícias do Fim do Mundo

Dir. Rosemberg Cariry. Ficção. 70’. Brasil. 2019.

Classificação indicativa: 14 anos

Local: Praça do Ferreira

23h - Música na Praça - DJ Priscila Delgado (CE)

Dia 02/09 - Segunda-feira

Local: Hotel Oásis Atlântico

10h – DEBATE COM OS REALIZADORES (filmes das mostras competitivas exibidos na

noite anterior)

Local: Cinema do Dragão, sala 2

14h - EXIBIÇÃO ESPECIAL

Noite Estrelada

Vídeo realizado pelos alunos do Curso Básico de Cinema da Casa

Amarela Eusélio Oliveira. Dir. Sérgio de Sousa. Ficção. 16’30”. Ceará. 2018.

Classificação: 18 anos

14h30 - MOSTRA OLHAR DO CEARÁ

Sessão 2 (1h46min. 18 anos).

A Mulher da pele azul

Dir. Esther Arruda e Pedro Ulee. Documentário. 14’. Ceará. 2019.

Onde a cidade é comida, saudade é fome

Dir. William Ferreira. Experimental. 9’. Ceará. 2019.

Oceano

Dir. Amanda Pontes e Michelline Helena. Ficção. 16’. Ceará. 2018.

Hoje teci imagens que me habitam há muito tempo

Dir. Nilo Rivas. Experimental. 15’. Ceará. 2019.

Iracema mon amour

Dir. Cesar Teixeira. Ficção. 13’. Ceará. 2018.

Deusa Olímpica

Dir. Emília Schramm, Jessika Barbosa, Pedro Luis Viana e Rafael Brasileiro. Documentário. 20’. Ceará. 2018.

O bando sagrado

Dir. Breno Baptista. Ficção. 21'. Ceará. 2019.

16h 30 às 17h30 – DEBATE COM OS REALIZADORES

Local: Cineteatro São Luiz

19h30 – MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Vozes da Floresta

Dir. Betse de Paula. Documentário. 95’. Brasil. 2019.

Luciérnagas

Dir. Bani Khoshnoudi. Ficção. 85’. México/Grécia/Rep. Dominicana. 2018.

Classificação indicativa: 18 anos

Local: Praça do Ferreira

23h - Música na Praça - Dj Serginho Gouveia (CE)

Dia 03/09 - Terça-feira

Local: Hotel Oásis Atlântico

10h – DEBATE COM OS REALIZADORES (filmes das mostras competitivas exibidos na noite anterior)



Local: Cinema do Dragão, sala 1

14h – MOSTRA MELHOR IDADE



O colar de Coralina

Dir. Reginaldo Gontijo. Ficção. 93’. Brasil. 2017. Classificação indicativa: Livre.



Local: Cinema do Dragão, sala 2

14h30 - MOSTRA OLHAR DO CEARÁ

Sessão 4 (2h03min. 12 anos)



Revoada

Dir. Victor Costa Lopes. Ficção. 14’. Ceará. 2019.

Se arrependimento matasse

Dir. Lília Moema Santana. Ficção. 109’. Ceará. 2019.

16h30 às 17h30 – DEBATE COM OS REALIZADORES

Local: Cineteatro São Luiz

19h30 – MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM e MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Curta-metragem

As Constituintes de 88

Dir. Gregory Baltz. Documentário. 15’. Rio de Janeiro. 2019.

Livro e meio

Dir. Giu Nishiyama e Pedro Nishi. Animação. 13’. São Paulo. 2018.

Primeiro Ato

Dir. Matheus Parizi. Ficção. 20’. São Paulo. 2018.

Além da jornada

Dir. Victor Furtado e Gabriel Silveira. Ficção. 18’. Ceará. 2019.



Longa-metragem

A viagem extraordinária de Celeste Garcia

Arturo Infante. Ficção. 92’. Cuba/Alemanha. 2018.

Classificação indicativa: 16 anos

Local: Praça do Ferreira

23h - Música na Praça - DJ Estácio Facó (CE)

Dia 04/09 - Quarta-feira

Local: Cineteatro São Luiz

9h - O PRIMEIRO FILME A GENTE NUNCA ESQUECE

Tito e os pássaros

Dir. André Catoto. 73’. Animação. Brasil. 2018. Livre.

Local: Hotel Oásis Atlântico

10h – DEBATE COM OS REALIZADORES (filmes das mostras competitivas exibidos na

noite anterior)

Local: Cinema do Dragão, sala 1

14h – MOSTRA ACESSIBILIDADE

Coração de Cowboy

Dir. Gui Pereira. Ficção. 115’. Brasil. 2008. Classificação indicativa: 12 anos.

Local: Cinema do Dragão, sala 2

14h30 - MOSTRA OLHAR DO CEARÁ

Sessão 5 (1h43min. 14 anos)

A família marrom

Dir. Natal Portela. Documentário. 19’. Ceará. 2019.

Caretas

Dir. Sara Parente. Documentário. 15’. Ceará. 2019.

Grilhões

Dir. Lucas Inocêncio. Ficção. 13’. Ceará. 2018.

Icarus

Dir. Vitor Rennan e Vitória Régia. Documentário. 12’. Ceará. 2018.

Onde a noite não adormece

Dir. Paolla Martins e Rodrigo Ferreira. Ficção. 14’. Ceará. 2018.

Aqueles dois

Dir. Émerson Maranhão. Documentário. 15'. Ceará. 2018.

Veias de fogo

Dir. Carnaval no Inferno. Documentário. 16’. Ceará. 2019.

16h30 às 17h30 – DEBATE COM OS REALIZADORES

Local: Cineteatro São Luiz

19h30 – MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Oração ao cadáver desconhecido

Dir. Sávio Fernandes. Ficção. 11’. Ceará. 2019.

Marco

Dir. Sara Benevenuto. Ficção. 21’. Ceará. 2019.

O tempo do olhar e o olhar no tempo

Dir. Samuel Brasileiro. Documentário. 6’. Ceará. 2019.

Marie

Dir. Leo Tabosa. Ficção. 25’. Pernambuco. 2019.

EXIBIÇÃO ESPECIAL

Soldados da Borracha

Dir. Wolney Oliveira. Documentário. 82’.

Classificação indicativa: 12 anos

Local: Praça do Ferreira

23h - Música na Praça - Las Tropicanas (CE)



Dia 05/09 - Quinta-feira

Local: Instituto do Ceará



9h às 12h e 13 às 17h – CURSO - Histórias do Cinema no acervo do Arquivo Eusélio

Oliveira. Ministrante: Ana Carla Sabino



Local: Hotel Oásis Atlântico



10h – DEBATE COM OS REALIZADORES (filmes das mostras competitivas exibidos na

noite anterior)



Local: Cineteatro São Luiz



19h30 – MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM e MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM



Curta-metragem

Rua Augusta, 1029

Dir. Mirrah Iañez. Documentário. 11’. São Paulo. 2019.

O grande amor de um lobo

Dir. Adrianderson Barbosa e Kennel Rógis. Documentário.13’. Rio Grande do Norte. 2019.

Ilhas de calor

Dir. Ulisses Arthur. Ficção. 20’. Alagoas. 2019.

Pop ritual

Dir. Mozart Freire. Ficção. 20’. Ceará. 2019.



Longa-Metragem

Greta

Dir. Armando Praça. Ficção. 96’. Brasil. 2019.

Classificação indicativa: 16 anos

Local: Praça do Ferreira

23h - Música na Praça - Pedro Falcão e a Sertônica (CE)

Dia 06/09 - Sexta-feira



Instituto do Ceará

9h às 12h – CURSO - Histórias do Cinema no acervo do Arquivo Eusélio Oliveira.

Ministrante: Ana Carla Sabino

Local: Hotel Oásis Atlântico

10h – DEBATE COM OS REALIZADORES (filmes das mostras competitivas exibidos na

noite anterior)

12h - LANÇAMENTO DE LIVRO - “Fissuras e Fronteiras - O coletivo Alumbramento e o

cinema contemporâneo brasileiro”. Autor: Marcelo Ikeda. Editora Sulina.



Local: Cineteatro São Luiz

19h30 – Premiação e encerramento do 29º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de

Cinema.

Homenagem - Matheus Nachtergaele

EXIBIÇÃO ESPECIAL

Pacarrete

Dir. Allan Deberton. Drama. 97’. Brasil. 2019.

Classificação indicativa: 10 anos

Local: Praça do Ferreira

19h - Intervenção artística - Pifarada Urbana (CE)

23h - Música na Praça - Aldo & Os Transaldos