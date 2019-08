Confira os destaques da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará desta terça-feira (20)

Para quem busca especificamente a programação literária da Bienal Internacional do Livro do Ceará, o Verso apresenta os destaques da programação que acontece até o dia 25 de agosto. Durante os próximos cinco dias de evento, o Centro de Eventos do Ceará (CEC) recebe atrações literárias e artísticas, englobando palestras, mesas redondas, conferências, oficinas, contações de histórias, lançamentos de livros e outros eventos literários, estarão disponíveis gratuitamente.



Hoje, a programação conta com atividades para diferentes públicos. Aos pequeninos a dica é a oficina de desenho com a pedagoga Ana Paula Barreto, às 10h40. A cultura da Capital cearense também ganha espaço com rodas de conversa. O Maracatu como patrimônio imaterial de Fortaleza é assunto discutido pelos autores Graça Martins e Raimundo Praxedes.



Haverá também um debate sobre as experiências vivenciadas por meio das bibliotecas comunitárias com participação do cearense Tino Freitas, às 19h. O escritor ainda participa de mesa redonda para explicar os desafios de escrever e ilustrar publicações.

Terça-feira (20)



OFICINA ABRA A RODA, TINDOLELÊÓ

Local: Sala O Sal da Terra /Mezanino 2

Com Lydia Hortélio (BA). Espaço com capacidade para 20 pessoas no CEC.



MARACATU COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE FORTALEZA

Local: Praça Iracema /Térreo

Bate-papo mediado por Alênio Carlos com participação de Graça Martins e Raimundo Praxedes de Sousa no CEC.



O GRANDE RABANETE

Local: Sala A Escola dos Bichos –

Mezanino 1

Realizado pelo C.E.I Madre Teresa de Calcutá, de 9h às 9h20, no CEC.

Ó DE CASA! CONVERSA SOBRE HOSPITALIDADE E RESISTÊNCIA

Local: Centro Educacional Aldaci

Barbosa

Jardson Remido e Fabiano Piúba (CE) serão recebidos pela Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, e com a participação de adolescente em situação de privação de liberdade. O evento acontece às 9h, na Rua Nicarágua, 45 - Padre Andrade.



RELATO DE EXPERIÊNCIAS DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno

Bate-papo com participação do escritor Tino Freitas, às 19h, no CEC.



FILOSOFIA AFRICANA: ANCESTRALIDADE E ENCANTAMENTO COMO INSPIRAÇÕES FORMATIVAS PARA O ENSINO DAS AFRICANIDADES

Local: Stand Comitê Gestor de Expressões Culturais Afro-Brasileira, no CEC.

Lançamento às 15h



CAFÉ LITERÁRIO

Local: A Gramática do Paladar/ Térreo

Leituras Poéticas com Dimas Carvalho, Ylo Fraga e Dércio Braúna, às 18h, no CEC.. Haverá ainda a vivência “Dize-me o que comes e te direi de onde és”, com mediação de Sandro Gouveia e participação de Ricardo Elesbão



VISITA À CORDELTECA E COLEÇÃO Rachel DE QUEIROZ

Local: Stand da Unifor

Ida e volta de micro- ônibus no CEC – Bienal/Unifor – de 13h às 18h.



BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM REDE NO SOFTWARE BIBLIVRE

Local: Sala Lira Cearense /Mezanino 2

Mesa com participação de Ubaldo Miranda às15h30, no CEC.



VIAGEM AO REINO ENCANTADO DO CORDEL

Local: Praça do Cordel

Lançamento de livro com Klévisson Viana e Arlene Holanda, às 17h, no CEC.



MULHERES NA LITERATURA: DA LEITURA À ESCRITA

Local: Sala O Descobrimento do Brasil – Mezanino 1

Oficina com Monique Cordeiro de 10h às 12h no CEC.



DESENHO E PINTURA INFANTIL

Local: Sala Libertação do Ceará – Mezanino 1

A pedagoga Ana Paula Barreto ministra oficina de 10h às 10h40 no CEC.



DO CEARÁ PARA O MUNDO: A COMPROVAÇÃO DA TEORIA DE EINSTEIN NO LUMINOSO CÉU DE SOBRAL/ ECLIPSE QUE COMPROVOU A TEORIA DE ALBERT EINSTEIN

Local: Sala Libertação do Ceará – Mezanino 1

Será realizado o lançamento de um documentário sobre a teoria de Albert Einstein, às 18h, no CEC.