Confira onde acompanhar episódio de Game of Thrones em Fortaleza neste domingo (19)

Episódio final de Game of Thrones chegando e as teorias de como a história criada por George R. R. Martin deverá terminar não param de circular na internet. Enquanto o domingo (19) não chega, quando ocorrerá a transmissão pela emissora HBO a partir das 22h, a mobilização para acompanhar os últimos minutos nas telinhas já é grande.

Em Fortaleza, não poderia ser diferente. Tem quem prefira assistir em casa, ao lado dos amigos e uma pipoca. Mesmo assim, a procura por locais que irão transmitir o derradeiro desta última temporada também é grande. O Verso resolveu listar alguns lugares que devem fazer a tranmissão na Capital. Confira abaixo:

1. Bulls Beer Bar

Com um cardápio montado exclusivamente para os dias de transmissão dos episódios, o bar já é um dos locais onde se reunir para ver Game of Thrones virou tradição. No menu, os hambúrgueres Stark, Targaryen e Lannister remetem às principais casas de Westeros. A entrada no local é gratuita e um quiz também será realizado.

Endereço: Rua Gustavo Sampaio, 800, Parquelândia.

2. Órbita Bar

Mesmo com a programação musical, o domingo também é dia de se reunir para acompanhar GoT. Em um espaço reservado especialmente, o Órbita exibe a série em um telão com pipoca para os presentes. A entrada é R$ 40 e R$ 20 (meia) e também existe a possibilidade de chegar no local até as 19h, quando a entrada é gratuita.

Endereço: Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema.

3. The Joker Pub

Também com transmissão por um telão, o bar possibilita a reserva de mesas no direct do Instagram. Com entrada gratuita, o lugar tem apresentação musical e cobra couvert artístico de R$ 7.

Endereço: Avenida Des. Moreira, 333, Meireles.

4. The Bar

Com valor da entrada de R$ 7, o lugar oferece copos personalizados para os 30 primeiros e caipirinha clonada até às 21h. No último fim de semana, alguns presentes relataram problemas técnicos durante a transmissão no bar.

Endereço: Av. Lineu Machado, 1514, João XXIII.

5. Boozers Pub

Outro lugar que oferece quiz para os fãs da série é o Boozers Pub. Porém, a transmissão do episódio só é feita para aqueles que fizerem a reserva das mesas. A entrada é gratuita, mas o couvert artístico cobrado aos domingos custa R$ 6.

Endereço: Rua Carlos Vasconcelos, 834, Meireles.

6. Restaurante La Bombonera

No bairro Montese, quem estiver nas proximidades poderá acompanhar o último episódio no La Bombonera. A entrada é gratuita e as reservas de mesas são aceitas.

Endereço: Rua José do Patrocínio, 1334, Montese

7. Le Green - Health Food and Burger

Com chopp e caipirinha em dobro até a hora do episódio, o Le Green é outra opção para quem quer acompanhar o episódio e reunir os amigos. A entrada no local também é gratuita.

Endereço: R. Azevedo Bolão, 2069, Parquelândia