Confira cinco momentos emblemáticos da turnê de Sandy e Júnior que se repetirão em Fortaleza

Fortaleza é a terceira cidade brasileira a receber a turnê que celebra os 30 anos de carreira da dupla Sandy e Júnior. O show "Nossa História" chega nesta sexta-feira (19), no Centro de Eventos, após passar por Recife e Salvador na última semana.

A apresentação é envolta de apreensão pelos fãs, já que a dupla não faz turnê há 12 anos. Pela última passagem pelas capitais nordestinas, o show mostrou que essa volta é marcada por uma megaestrutura, envolvendo cenografia, telões e um grande palco, além do uso de coreografias e a troca de figurinos.

A produção também reforça o tom de nostalgia que esse retorno tem. Isso é explorado em vários momentos do show, com uso de fotos de arquivo e depoimentos retrospectivos. A menos de uma semana do show em Fortaleza, confira cinco momentos emblemáticos da apresentação:

1. Contagem regressiva

A expectativa é um sentimento que o show faz questão de enfatizar. Antes de os cantores subirem no palco, uma contagem regressiva surge no telão e é intercalada com vídeos antigos dos irmãos.

2. Imortal

De todos os clássicos eternizados pela dupla, "Imortal" é um dos momentos mais aguardados. A canção é um sucesso ainda hoje ao ser celebrado em karaokês. O encerramento da faixa conta com um extenso "imortal" na voz de Sandy. Na apresentação, a cantora mostra a potência vocal no momento mais marcante. O cantor Junior chega a sair do palco e deixa a irmã com a performance.

3. Solos de Junior

O parceiro de Sandy também tem momentos de destaque no show. Ao longo de toda a apresentação, ele ganha evidência solando na guitarra. Em "Enrosca", uma das canções em que ele faz a primeira voz, o cantor realiza um solo na bateria e anima a plateia.

4. Grupo no zap

Seguindo a linha da nostalgia, os atores do antigo seriado "Sandy e Junior", exibido pela Globo entre 1998 e 2002, aparecem no telão antes da música "Eu Acho Que Pirei". A canção era tema do programa. Com o nome dos personagens, os atores surgem como se estivessem em um grupo de WhatsApp relembrando os velhos tempos. Paulinho Vilhena, Karina Dohme e Fernanda Paes Leme fazem essa participação.

5. Momento intimista

Entre tantas luzes, passos e emoção, a dupla reserva um momento mais próximo do público com voz e violão. É hora de atender a pedidos e recordar histórias de bastidores de músicas que marcaram época. Em Recife, o primeiro show da turnê, foi a hora de cantar "Ilusão", "Não Ter", "Era Uma Vez", "Você Pra Sempre" e "Com Você".