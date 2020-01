Confira as atrações de pré-Carnaval para o fim de semana

Até fevereiro, blocos e bandas locais serão os responsáveis por animar os fins de semanas dos fortalezenses. Os foliões que esperam pelo Carnaval desde o início do ano, terão a oportunidade de curtir antes do feriado chegar.

Das atrações, Os Transacionais e Os Alfazemas estão presentes em grande parte da programação. O cantor Ferrugem e a banda Harmonia do Samba se apresentam neste sábado (18) no Meu Bloquinho, e Bell Marques agita o Bloquinho de Verão, no mesmo dia.

Meu Bloco é Neon

Sábado (18), às 16h, no estacionamento da Arena Level (Rua José Avelino, 495). Ingressos: de R$ 2,50 a R$ 15.

A folia chega no estacionamento da Arena Level com o intuito de fazer uma festa democrática, calorosa, representativa e libertadora. O evento convida o público a antecipar o glitter do carnaval.

Ensaio do bloco Como Raul Já Dizia

O bloco resgata a crítica social e política das canções de Raul Seixas FOTO: PEDRO DE FARIAS

Sábado (18), às 20h, no Gentilândia Bar (Rua Paulino Nogueira, 91, Benfica). Couvert: R$ 7.

Criado em 2018, o objetivo do bloco “Como Raul Já Dizia” resgata a crítica social e política das canções de Raul Seixas, misturando rock com maracatu, baião, quadrilha, marchinha e carimbó. A banda também se joga na folia e encarna os personagens das músicas do cantor.

After Bloco

Nos dias 18 e 25 de janeiro, e 1, 8 e 15 de fevereiro, às 21h, na Praia de Iracema (Rua Almirante Jaceguai, 19). Ingressos: de R$ 25 a R$ 50.

O After Bloco é a novidade do pré-Carnaval de Fortaleza. A festa promete muita música, folia, diversidade e alegria. Entre as atrações estão a Banda Bode Beat, Os Transacionais, Guga de Castro, André Guerreiro e o Dj RB, além de outras surpresas.

Bloco Fanfarra dos Poetas

Sábado (18), às 16h, no Boteco do Arlindo (Rua Carlos Gomes, 83, José Bonifacio). Ingressos: de R$ 25 a R$ 30.

A ideia do bloco é unir poetas e os loucos por folia. Com base nisso, as atrações convidadas são a Banda Bregaria, Duas Doses de Música, Forria e Johnson Soares.

Meu Bloquinho

A banda Harmonia do Samba agita o Meu Bloquinho FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (18), às 16h, no Terminal Marítimo de Fortaleza (Av. Vicente de Castro, Mucuripe). Ingressos: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia).

O grupo Harmonia do Samba e os cantores Ferrugem e Felipim dão continuidade à folia do Meu Bloquinho. O evento ainda receberá Xand Avião, Léo Santana e Avine Vinny nas próximas semanas.

Tabajara Folia

Sábado (18), no Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Centro). Ingressos: R$ 10 a R$ 15.

A programação de pré-carnaval começa no sábado e segue durante os próximos fins de semana, no Jamrock, com atrações como o bloco Luxo da Aldeia e as banda Transacionais e Alfazemas. Neste sábado, sobem ao palco para a festa Superbanda, Dubaile e Blocuzinho.

Bloquinho de Verão

Bell Marques, Wallas Arrais, Marcinho, São 2 e Salve Simpatia são as atrações FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (18), às 15h, no Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n, Edson Queiroz).

A segunda edição de 2020 do Bloquinho de Verão conta com shows de Bell Marques, Wallas Arrais, Marcinho, São 2 e Salve Simpatia. A festa promete uma mistura de ritmos e muita diversão.

Ensaio do pré-carnaval Motolibre

Sábado (18), às 22h, no Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema). Ingressos: de R$ 15 a R$ 25.

A bagunça de pré-Carnaval toma conta do Motolibre com shows das bandas Os Alfazemas e Pedro Falcão e a Sertonica.

Bloco Eu Não Sou Cachorro, Não

Domingo (19), às 17h, no Paraíba Bar (Rua Paulino Nogueira, 96, Benfica). Ingressos: R$ 10.

A festa acontece neste domingo vai animar o bairro Benfica, ao som do grupo Os Alfazemas.