Confira a programação de festas juninas deste fim de semana em Fortaleza

Para quem deseja curtir um arrasta pé e comidas típicas neste fim de semana em Fortaleza, a programação está repleta de opções. Neste sábado (8), o cantor Waldonys apresenta-se no centro de convivência do Beach Park, às 20h. Já o Impressa Food Square recebe a banda "Os Transacionais", às 21h.

Confira lista de atrações:

1.Arraiá do Se Faz de Santo

Com a chegada do mês de junho, o Órbita Bar entra no clima dos festejos e recebe neste sábado (8), a partir das 21h, o "Arraiá do Se Faz de Santo". As bandas cearenses "Bregaria" e "Superbanda" vão apresentar um repertório com muito brega, sertanejo, axé das antigas, carimbó, música infantil e forró.

O público também vai poder conferir apresentação do DJ Vitalino Meu Rei. Brincadeiras típicas do período estarão disponíveis durante a festa: touro mecânico, cadeia, tiro ao alvo, argolas, barraca do beijo e pescaria de cerveja. O valor do ingresso é R$40 (inteira).

Mais informações: (85) 3453.1421

2. Arraiá da Cumade Iracema

O evento promete resgatar as raízes das tradicionais festas juninas. O "Arraiá da Cumade Iracema" acontecerá no Jamrock, às 21h, e terá muita música, comidas típicas, decoração temática, quadrilha improvisada, brincadeiras juninas e apresentações artísticas.

Dando destaque para atrações locais, a animação da festa fica por conta das bandas "Las Tropicanas", Juruviara e o Forró Manzape, e Iara Pamella. O ingresso custa R$20.

Mais informações: (85) 98734.7468

3. Chefs Solidários

Com temática junina, a 1ª edição do Chefs Solidários terá renda revertida para a ONG Acalanto Fortaleza. O evento será realizado neste sábado (08), de 16 às 23horas, no Truckville Food Park (Av. Washington Soares, nº 2400). Além da quadrilha do Instituto dos Cegos do Ceará, uma banda de forró animará o público. Serão quatros estandes com opções de churrasco, comidas típicas, doces juninos e comidas de milho.As famílias terão apoio de um espaço kids com brincadeiras pensadas especialmente para a criançada. O evento é uma promoção dos Alunos do Curso de Gastronomia da Unichristus. A Acalanto Fortaleza é um Grupo de Apoio à Adoção (GAA) que atua desde 2013, oferecendo apoio jurídico e psicológico a pais adotivos e pretendentes a adoção. As comidas terão preços variados. Entrada: R$ 5,00. Estacionamento gratuito.

Mais informações: (85) 98843.4207

4. Viva São João

Para celebrar a data festiva, o Shopping Benfica preparou programação especial, por todo o mês, que terá uma novidade: o lançamento de um espaço exclusivo para atrações culturais juninas.

O arrasta pé inicial será neste sábado (8), às 19h, com uma etapa do "Viva São João", um circuito junino do estado do Ceará. A festa também terá uma quadrilha junina improvisada, show ao vivo com Allan Brasil e barraquinha de comidas típicas. O evento é gratuito.

Mais informações: (85) 3243.1000

5. Arraiá do Imprensa Food Square

Os festejos juninos já estão a todo vapor no Imprensa Food Square. Além de decoração temática para entrar no clima, o espaço gastronômico traz, neste sábado (8), atrações musicais. A partir das 18h, o público poderá conferir banda de forró pé de serra.

A banda "Os Transacionais" tem repertório, forró, xote e quadrilha improvisada Foto: Divulgação

Já às 21h, a atração principal sobre ao palco: a banda "Os Transacionais". No repertório, forró, xote e quadrilha improvisada. Opções para a diversão da criançada também não faltam. Roda gigante, trenzinho, parquinho, pinturas e show com personagens infantis são algumas opções. A entrada é gratuita, mas o Boteco do Imprensa cobra couvert musical para clientes.

Mais informações: (85) 3462.7000

6. São João da Vila Azul do Mar - Show de Waldonys

A festa da Vila Azul do Mar, centro de convivência do Beach Park, começa no sábado (8), às 17h, com a animação do Forró da Vila, apresentação da Quadrilha Girassol e show do sanfoneiro Waldonys.

Já no domingo (9), às 17h, se apresentam no Palco da Vila a banda infantil Aquarela Junina, a Quadrilha Girassol e a dupla Vanin e Nicinha. As duas primeiras atrações do sábado são gratuitas. Os ingressos para o show do cantor Waldonys custam R$ 30 (inteira).

Mais informações: (85) 4012.4213

7. Festa Junina do RioMar

O cidade cenográfica do shopping RioMar Fortaleza inclui capela, xilindró e casa da vovó, além de espaço para brincadeiras como pescaria e argolas. Na área das barraquinhas de comidas típicas, o visitante poderá saborear pratinho, bolos, canjica e pamonha.

No espaço, localizado na área de Eventos do Piso L3, a programação tem início às 15h com apresentações de teatro infantil e teatro adulto. Já a partir das 16h, o colorido das roupas e a contagiante música das quadrilhas juninas invadem a cidade cenográfica do São João RioMar Fortaleza para encantar os visitantes.

Mais informações: 3066-2000