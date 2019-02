Os grupos de maracatu, tradicionalmente, levam para a avenida questões relacionadas ao povo negro, com destaque para figuras emblemáticas para a cultura e a história afro-brasileira, além de levantar questões sobre as religiões de matriz africana. Neste ano, além desses temas, algumas agremiações centram o debate na questão feminina. Veja abaixo a íntegra das loas que serão apresentadas na Avenida Domingos Olímpio em 2019:

Az de Ouro - "Anastácia, Resistência Negra Santificada"

Composição: Hermetak Sabiá da Laranjeira e Dgal Galdino

Se te fizeram da vida um Martírio

Se uma Homem tirano quis te violar

Tu levas paz no semblante tranquilo

Que o sofrimento não pode tirar

Tua beleza é da tanta pureza

Que Deus com as forças do alto te deu

Graça e poder para fazer a cura

Vem trazer ajuda a esses filhos teus

Negra Anastácia Curandeira!

Negra Anastácia, Força de Mulher!

Negra Anastácia da Igreja do Rosário!

Salve os povos do Congo, Angola e Guiné!

Negra Anastácia é Princesa Bantu

Que na Lavoura tanto trabalhou

As tuas mãos calejadas também curam

Tua força e Resistência no Maracatu Chegou.

Teus olhos claro têm a cor da Águas

De mãe Iemanjá que vem abençoa

Teu algoz levou ao cativeiro

O filho doente para se curar

Tu faz milagres e não se entrega

A essa opressão que nos tira a paz

Az de Ouro vem saúda tua coragem

E cantar a igualdade para classes social.

Axé de Oxóssi - "Hoje é festa de Erê, vem comigo brincar"

É um, dois-dois, é Cosme e Damião

Axé de Oxóssi na avenida bate forte o coração

Alegria de Erê, a festa vai começar

Hoje tem fuzuê, se quiser vem brincar

Curumim vem chegando, com pena e maracá

Hoje é festa na aldeia, quero ver dançar

É um, dois-dois é cosme e damião

Axé de Oxóssi na avenida bate forte o coração

Nega do balaio grande, balança prá lá e prá cá

A calunga vem girando, vem brincando sem parar

A rainha mandou dizer, a rainha mandou chamar

Hoje a festa é de erê, vem comigo brincar

É um dois-dois, é Cosme e Damião

Axé de Oxóssi na avenida, bate forte o coração

Filhos de Iemanjá - "Protegei e amparai as tuas filhas, guerreiras de penha"

Guerreiras de Penha, candura, Dandara

Ventres desnudos, calados e sós

A mãe protetora acolhe seu fruto

Da fúria dos homens que calam a voz

Ilê de Ogum, Epá babá, Oxalá

Tuas filhas, Oxum, Ora Iê Iê ô orá

As filhas de Iansã benvindas de Ifé

Tuas filhas, Ogum, nas mãos de Odé

Ilê de Exu, de Oxóssi o luar

Tuas filhas, minha mãe, Yèyé Odoyiá

Amor de Omolu, paixão, vida e fé

Calor de Oxum, a benção, Axé.

São filhas de santo, são filhas da paz

Que trazem o manto aos seus orixás

Mulher grandiosa, rainha do mar

De doce ternura, mamãe Iemanjá!

Kizomba - "Dos Palmares de Dandara Zumbi"

Composição: Cleiton Martins

Ah clariou, Êêêê-ôôôô

Kizomba renova sua terra

Mas sua guerra mantém o

Negrume nagô!

Num golpe à resistência negra

Sistema branco não para

Zumbi de tantas formas falha

A cabeça degolada na praça

Uma emboscada em face a feminina quilombo

Palmares levanta cabeça

Dandara um suspiro de dor

Quem à amou criou

Uma guerreira verdadeira

A num há

Num ôôô!

A num há

Olhou!

Esposa mulher de um olhar distinto

Grito ecoa a liberdade

Nasce um dia morre um mártir

Para se ter a consciência

Consciência quanto vale?

Consciência negra eu quero ter

As margens do rio à temer

Coragem pra vencer no peito bate um coração verdadeiro as correntes vou vencer

dos quilombos da raça

Heroína, Dandara

Capoeira batalha

Resistência Dandara pisando forte na mata

Dos gritos fortes de dor dandara mulher zumbi

Nação Baobab - "Axé, Nação Baobab, Axé, ó Mãe África"

Compositor: Calé Alencar

Axé, Nação Baobab

Axé, ó Mãe África

No batuque do tambor

Para louvar mãe África

E festejar sua história

Com o axé dos Orixás

Os Orixás vêm trazendo axé

A fé nos Orixás

Os orixás vêm trazendo axé

Salve o Rei de Luanda

E a Rainha Nagô

Salve o saber do Griô

E a nação de Aruanda

As, salve, africaxé

Xequerê, caruru, mugunzá

Caxixi, caxambú, abará

Paxorô, Oxalá, cafuné

Azé, Nação Baobab

Axé, ó Mãe África

Nação Iracema - "Festa pra saudar filhos de Gandhy"

Composição: Calé Alencar

Papai Ajô eu também vou fazer

Folia salve a Bahia, salve paz de Oxalá

Vou fazer festa pra saudar Filhos

de Gandhy sou Nação, sou Iracema

Sou do chão do Ceará.

É tão bonito irmão de fé com seu padê

De Exu abrir caminho pro maracatu

Passar

Nosso terreiro iluminado tem a força

do Ijexá salve a fé, salve a paz, axé

babá.

O povo de Iracema não promete pra

faltar nossa benção, nossa luz,

maracatu, maracá

O povo de iracema não promete pra

faltar afoxé filhos de gandhy

maracatu, maracatucá.

Ô ô ô ô ô

Afoxé Filhos de Gandhy

Vem cantar ajayô! Ajayô! Ê, ê, ê

Nação Palmares - "Oxóssi nas Florestas do Brasil"

Composição: Aluízio de Arcanjo e Juruviara

Nação Palmares chegou

Com seu grito de fé e amor

Salve! Salve! A bandeira de Oxóssi

Salve as matas do rei caçador

Nas florestas do nosso Brasil

Tem passaradas no céu de anil

Canta forte índio e caboclo

Canta o negro que triste partiu

O cortejo que aqui chegou

Bate forte com o pé no chão

Resistindo a toda injustiça

Mantendo sua tradição

A mata se abriu Oxóssi surgiu

No espelho do rio Oxum encontrou

Trazendo riqueza, fartura e beleza

No encanto das águas

Logum procriou

Nação Pici - "João Cândido, o Almirante Negro"

Compositores: Carlos Brito, Lúcio Júnior e Eveline Marques

Kaô kabiecilê eruia me

Foram quase cem anos

Pra poder ressurgir

Nosso Maracatu Nação Pici

Vem saudando o Almirante

guerreiro gigante com axé

de Arony, eue kosi

Oh! Nação Pici vem recordar

Quase um século esquecido

Essa história contar

Do negro João Cândido se revoltar

Nas águas tranquilas de mãe Yemanjá,

Odoiá

A chibata existia e o sangue escorria

Dos negros marujos

De menor hierarquia

Mas o negro almirante

Esse herói reagia

Com a força de Xangô

O poder se curvou

E a batalha vencia

Ê Xangô

Nação Fortaleza - "Tereza de Benguela, a rainha do Quariterê"

Composição: Calé Alencar

Tereza rainha, Tereza de Benguela

Guerreira Tereza, rainha, negra, mulher

Tereza, rainha Tereza, lá vem ela

Rainha Tereza pra luta e pro que vier

Das terras do Mato Grosso

Do vale do Guaporé

Vem Tereza de Benguela

Reviver o Quariterê

Trazendo o quilombo pra rua

Dizendo não ao preconceito

Sua cabeça erguida é sentinela

A lutar pelo nosso direito

Todo amor de lá

Todo axé de lá

Toda luz de lá

É Tereza de Benguela

Nação Pindoba - "Mãos que curam"

É com poder e as bênçãos de Santo Cristo

Eu peço a Deus sabedoria em atuar

Das entidades que escuta o sofrimento de uma mãe o seu filho veio curar

Eu clamo o pai ao filho e todos Santos

Eu clamo aos índios,pretos velhos e orixás

Que traga a cura pelas mãos que te rogam e mondope ao meu pai Oxalá

Seja louvado toda divina bonança

De todo aquele que escutou o meu clamor

Pois o meu filho ele já foi curado eu agradeço a Deus nosso senhor.

Rei Zumbi - "O Casamento da rainha nas bênçãos de Oxalá"

Composição: Germano Santos

A rainha já deu sua ordem

Rei zumbi na avenida vem mostrar

O casamento dela para este povo

Com as bênçãos do pai oxalá

Dança de branco nosso maracatu

Com Oxaguian, Oxalufan, êpa babá!

Lá no terreiro eu cruzei as sete linhas

E chamei pai de santo pra nos ajudar

Vão rufar!

Vão rufar!

Os tambores aê saravá!

Para casar a nossa rainha

no Congo

no Kètu na paz de Oxalá.

Vão rufar!

Vão rufar!

Os tambores aê saravá!

Para casar a nossa rainha

Saudando os Yorimãs

e a mãe Yemanjá

Vem dançando a dama do passo

Na avenida espalha o defumador

Cantando

Limpando abrindo caminho

Casando a rainha na bênção de oxalá

Com sua força protege seus filhos

E os pretos que vão saravá

Bate

Bate e rufa o tambor

A festa começou então vamos dançar

Vozes da África - "Oferendas"

Composição: Parayba de Medeiros

Nós, o Vozes da África

Viemos agradecer

Em saborosa oferenda

Ao Infinito Poder

Trabalho de devoção

Um gesto de amor e fé

Comida de Santo

Banquete Sagrado

Das mãos das Yabassés

Ê meu pai Xangô (Ê meu pai Xangô)

Minha mãe Iansã (Iansã)

Que a justiça seja

O primeiro raio

Na luz da manhã (Eparrey Oyá)

De dentro da mata virgem

Do imenso e profundo mar

Abram-se os nossos caminhos

Oxossi, Ogum, Iemanjá

Protejam as nossas crianças

A vida de cada mulher

Que o Vozes da África Banquete oferece

Das mãos das Yabassés

Ê meu pai Xangô (Ê meu pai Xangô)

Minha mãe Iansã (Iansã)

Que a justiça seja

O primeiro raio

Na luz da manhã (Eparrey Oyá)

Rei de Paus - "Canto ao Congo"

Composição: Francisco José

Que povo é esse

Que chegou lá de Luanda

Prá vencer suas demandas

E aportou no Humaitá

Arreia a linha

Preto Velho mandingueiro

Acabou o cativeiro

Mãe Maria vai dançar

Venho de Mina

Vou passar para Nagô

Eu sou Zé Preto protetor

Tenho orixá e a minha fé

Arreia o Congo

Que o Congo tá no terreiro

O Congo é brasileiro

Rei de Paus já vai dançar

Na minha linha, sarava Preta de Mina,

Saravá Preta Mandinga

Na paz de pai Oxalá

Já vem dançando

Atotô Obaluaiê

Com sua espada Ogum Megê

Na linha salve Iemanjá

Firmei o ponto

A Umbanda tem encanto

Saravando os quatro cantos

Eparê salve Oyá

Meu Pai Xangô, com sua machada faz justiça

Aieê Mamãe Oxum e Oxossi vão dançar

Maracatu Solar - "Para Minha Mãe Yemanjá"

Composição: Pingo de Fortaleza

Para minha mãe Yemanjá

Ser um espelho de luz

No mar do abandono

Dos filhos que a terra conduz

Nas ruas sem proteção a vagar

Para minha mãe Yemanjá

Ser um rio de perfume

No mar que escorre de chorume

Onde dormem seus filhos

Na noite sem lar

Yemanjá é amar

Do mar ao sertão

Da terra ao luar

Do batuque a canção

Yemanjá é amar

Odoyá Janaina

Odoyá Janaina

Odoyá

Janaina

Yemamá

Para minha mãe yemanjá

Ser a pureza da flor

No mar do ódio

Ser todo amor

Pros filhos da natureza cuidar

Para minha mãe Yemanjá

Ser um canto de louvor

No mar desafinado da dor

Pra um novo dia poder chegar