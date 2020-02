Confira 5 dicas de séries para maratonar durante o Carnaval

Vai aproveitar o Carnaval em casa? A dica é conferir séries queridinhas e descobrir outras fora do circuito. O Verso selecionou algumas produções para todos os públicos e com poucas temporadas ou curtos episódios para dar tempo assisti-las nos quatro dias. Prepara a pipoca e vamos maratonar:

1. Sex Education

Eric e Otis são melhores amigos e compartilham os anseios da adolescência Divulgação

Com duas temporadas, Sex Education conquistou o público por retratar didaticamente a educação sexual voltada para adolescentes. A história é centrada nas vivências dos estudantes britânicos Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey) e Eric (Ncuti Gatwa).

Disponível na Netflix.

2 temporadas - Comédia - 16 anos

2. Alexa & Katie

A série é voltada para o público infanto-juvenil Divulgação

A série de TV produzida pela Disney apresenta as aventuras das duas amigas. Alexa (Paris Berelc), apesar de enfrentar um câncer, vive grandes histórias ao lado de Katie (Isabel May) com muito entusiasmo. Com três temporadas e episódios de, em média, 25 minutos de duração, a produção é uma boa opção para o público adolescente.

Disponível na Netflix.

3 temporadas - Drama - Livre

3. Modern Love

Anne Hathaway estrela um dos episódios da série Divulgação

Reunindo um compilado de oito histórias reais, a série retrata o amor nas mais diversas formas, seja ele romântico ou fraternal, e traz grandes nomes no elenco, como Anne Hathaway e Dev Patel. Os episódios independentes possibilitam o espectador assistir de forma aleatória e duram em média 30 minutos.

Disponível na Amazon Prime Video.

1 temporada - Comédia dramática - 16 anos

4. The Boys

A série mostra o lado obscuro dos heróis Divulgação

Essa já é para quem gosta de ação. 'The Boys' se destaca por apresentar os super-heróis queridinhos como antagonistas após a fama lhes subir à cabeça. Para isso, a CIA cria uma equipe para vigiá-los e controlar o aparecimento de novos heróis.

Disponível na Amazon Prime Video.

1 temporada - Ação - 18 anos

5. Shippados

Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck estrelam a produção Divulgação

A produção brasileira retrata a saga dos jovens em encontrar o amor em aplicativos de relacionamento. A trama é centrada na história de Rita (Tatá Werneck) e Enzo (Eduardo Sterblitch) que se conhecem por coincidência e descobrem que tem mais em comum do que imaginam.

Disponível no Globoplay.

1 temporada - Comédia - 14 anos