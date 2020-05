Conexão SVM aborda cuidados com a saúde mental durante o isolamento

Uma série de desconfortos e indefinições surgiu a partir da pandemia do novo coronavírus, com impacto direto em áreas como saúde, economia, cotidiano e cultura.

Embora menos discutida, a maneira como mantemos o equilíbrio de nossa mente diante de tantos desafios é igualmente relevante, sendo necessário um olhar aprofundado sobre o assunto.

Assim, a quarta edição do Conexão SVM Em Casa tem como tema "Ansiedade x quarentena: Como cuidar da saúde mental durante o isolamento". O bate-papo acontecerá nesta quinta-feira (7), a partir das 16h, por meio de transmissão ao vivo no perfil do instagram do Diário do Nordeste.

A conversa será dividida em duas partes. Na primeira, de 16h às 16h25, a convidada será a psicóloga Adriana Bezerra (CRP 0675-11), fundadora da agência Flow Desenvolvimento Integral, com foco no bem-estar mental de indivíduos e empresas.

Na segunda, de 16h30 às 16h55, haverá a presença do psicólogo clínico Tom Trajano (CRP 11/0381).

O objetivo dos diálogos é elencar caminhos para o cultivo e manutenção de práticas que otimizem atitudes saudáveis diante da complicada situação que atravessamos.

Além disso, como lidar com a distância numa data como o Dia das Mães e de que maneira encarar o luto neste difícil momento serão alguns dos assuntos contemplados.

O Conexão SVM ocorre durante o mês de maio e, em todas as terças e quintas-feiras, você vai acompanhar um bate-papo ao vivo sobre as mais diversas temáticas impactadas pela pandemia do coronavírus.

Serviço

Conexão SVM Em Casa - Ansiedade e quarentena, com os psicólogos Adriana Bezerra e Tom Trajano e participação do repórter Diego Barbosa

Nesta quinta-feira (7), às 16h e às 16h30, no perfil do instagram do Diário do Nordeste