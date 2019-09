Conde do Forró faz pocket-show ao vivo para ouvintes da FM 93

Em pocket-show ao vivo, a banda Conde do Forró tocou os sucessos para ouvintes da rádio FM 93, nesta quinta-feira (18). A atração integra o evento "FM 93 ao Vivo", que selecionou 30 espectadores para prestigiá-la com exclusividade.

Em uma hora de show, a banda tocou músicas mais antigas e outras mais novas, como "Isso é Coração", "Mesa de bar" e "Acidente de amor". Além da recente parceria com a banda La Reina, "Vixe, traiu rodou".

"A gente traz também um repertório mais atualizado e vamos fazer um resumo do que já costumamos fazer em nossos shows", conta a vocalista Jarli Almeida sobre a apresentação em formato reduzido.

Os ouvintes dançaram e cantaram ao som da sofrência do forró brega. Ana Cristina do Nascimento já participou algumas vezes o sorteio, mas só agora foi selecionada e foi ouvindo a FM 93 que conheceu a banda. Cristina foi acompanhada do filho de 9 anos, Carlos Eduardo do Nascimento, que também é fã do Conde do Forró por influência da mãe.

"O show está ótimo, eu estou até me 'esgoelando'", revela o menino em seu primeiro show ao vivo da banda.

Ouvintes curtem a sofrência do Conde do Forró Izabele Lyra

Novidades

Em uma nova formação com Jarli, a banda passa por um novo momento e se prepara para lançar mais um DVD, previsto para sair no mês de outubro.

A cantora de 20 anos, natural da cidade de Pau dos Ferror (RN), conta ainda sobre a experiência com a banda. "Está sendo incrível, estou conhecendo um mundo maior. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu achei que não iria dar conta, mas, cada dia que passa eu vou tomando mais experiência, mais responsabilidade e vou conseguindo adminsitrar", diz.

O FM 93 Ao Vivo é uma promoção da emissora que oferece shows intimistas de artistas que integram a programação musical da rádio aos ouvintes da rádio. Neste ano, já se apresentaram as bandas Mastruz com Leite, Lagosta Bronzeada e a cantora Solange.