Concurso premia melhor marchinha do Carnaval 2020 de Fortaleza nesta quinta-feira (13)

O 12° Festival Benfolia elege nesta quinta-feira (13) a melhor marcinha do Carnaval 2020. Ao todo, oito músicas concorrem ao título. O evento tem início a partir das 19h, em frente à Casa do Cidadão, com a apresentação do Bloco Unidos da Cachorra.

A escolha dos finalistas foi decidida pelo público por meio das redes sociais. Quinze marchinhas foram selecionadas para a semi-final do festival.

As músicas semi-finalistas ganharam videoclipes que foram publicados no perfil do Instagram do Shopping Benfica. Os vídeos mais curtidos e comentados foram eleitos finalistas.

Dentre as marchinhas escolhidas estão: "Bicho Mole", "Mimi do preconceito", "Ah como eu queria", "Sonho de Arlequim", "Compartilhar o Caneco", "Rei Momo das Ilusões", "Não perca o ritmo, acerte o passo" e "Bem fica".

Serviço

Festival Benfolia

Quinta-feira (13), às 19h,

no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica).

Gratuito.