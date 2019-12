Concurso de Fotografia do Ceará Natal de Luz premiará vencedor com R$ 3 mil

O Ceará Natal de Luz realiza a quinta edição do Concurso de Fotografia como forma de incentivar o registro dos momentos que o público presencia ao longo da programação. Até o dia 9 de dezembro, quem postar no perfil pessoal no Instagram uma imagem, sem montagem ou manipulação digital, e colocar na legenda a hastag #CearaNataldeLuz2019 estará concorrendo automaticamente ao prêmio de R$ 3 mil.

Para participar é preciso fotografar momentos, cenas, decoração ou qualquer outro elemento do evento natalino que retratem o tema "Criança é luz para o mundo”. Outra regra do concurso é ser seguidor do perfil oficial do evento, o @cearanataldeluzoficial. É possível participar com três fotos, no máximo. O regulamento completo está no site.

A partir do dia 10 de dezembro, os participantes serão avaliados pela comissão julgadora do concurso que atribuirá notas às fotos. De acordo com a pontuação, as dez fotografias selecionadas estarão classificadas para a etapa de votação popular. Esta fase será feita pela internet no site, no período de 14 a 20 de dezembro. O vencedor ganhará R$ 3 mil.

O resultado será conhecido pelo público no dia 21 de dezembro, com o anúncio nas redes sociais do projeto Ceará Natal de Luz e um comunicado no perfil pessoal do ganhador, que será convidado a estar no último dia de atrações do evento na Praça Portugal, no dia 22 de dezembro.